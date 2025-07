Crisis en Lácteos Verónica: denuncian abandono, salarios impagos y 700 puestos de trabajo en peligro

El secretario general de Atilra Totoras, Juan Ramón Lucena, comentó: "Lácteos Verónica arrastra ya siete años de crisis que se agudizó en los últimos meses. Los compañeros cobraron recién hoy (por el lunes pasado) el 40% del salario de mayo, les deben un mes y medio más el aguinaldo. No vemos un futuro promisorio, le pedimos a los diputados que nos den una mano. No descartamos hacer la denuncia penal tributaria por retención indebida de fondos porque respuesta por parte de la empresa, hasta el día de hoy, no tenemos".