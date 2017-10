Despegan al gobierno de los pedidos de desafuero de De Vido

El ministro de Justicia nacional, Germán Garavano, aseguró ayer que el gobierno "no incide" en la decisión de los magistrados de pedir el desafuero o de detener a ex funcionarios kirchneristas como Julio De Vido.

"La posición del gobierno siempre fue clara: no incidimos en lo que tiene que ver con la Justicia. Preferimos preservar la distancia y tenemos un respeto institucional que no se dio en la gestión anterior y, quizás por eso, la ex presidenta (Cristina Kirchner) está tan preocupada", insinuó Garavano.

Al respecto, el funcionario explicó: "Tenemos un sistema en el que se permite investigar (a los diputados y senadores y la expulsión de los legisladores del Congreso). Unicamente se requiere para la detención".

"Hemos llevado el relato de las causas judiciales a algo parecido a un partido de fútbol, pero nos olvidamos de las cuestiones importantes, que en este caso tiene que ver con el juicio oral y público. Ahí el fiscal debe demostrar si una persona acusada es responsable de la comisión de un delito y luego el tribunal aplicarle una sanción", cuestionó.