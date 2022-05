Aníbal Fernández criticó a Cristina Fernández de Kirchner: "Se corrió de la gestión"

"Se corrió de la gestión, la gestión la formamos todos y la llevamos todos con el mismo objetivo. No tiene ningún sentido que quienes llegamos con un objetivo puesto de manifiesto lo corramos para no seguir avanzando sobre este tema", dijo el ministro antes de entrar a la Casa Rosada para participar de la reunión de gabinete.

Consultado sobre el discurso de la vicepresidenta en Chaco, Fernández respondió: "No mencionó al presidente; no habló del acuerdo con el Fondo, que es un trabajo fenomenal, porque si no resolvés esa mora te saca del país, no podés pedir un peso a nadie; omitió hablar de la desocupación del 7%, que era muy difícil llevarlo a ese punto".

“El método no puede ser la interna, el método es lo que pasó, una hora y media hablando de la interna. No hablamos en ese método de las cosas más fuertes que nos pueden interesar, que tiene que ser el aporte de acciones concretas y constructivas", sostuvo.

image.png

Por su lado, Fernández le respondió al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien dijo el miércoles que el gobierno "ha generado un daño irreversible" y que la gestión de Alberto Fernández llevó al país a un "empobrecimiento".

“Sergio es así. Lo que dice de la pobreza no es verdad, hay que ir al Indec y mirarlo. No generamos los 4 años de catástrofe macrista, no generamos la pandemia, no generamos la guerra en Ucrania, no generamos un montón de otras cosas, es muy fácil ponerse cómodo y decir semejante cosa", expresó el ministro nacional.

Al mismo tiempo, le mandó un mensaje a quienes integran el gobierno pero expresan diferencias sobre el rumbo de la gestión: "El que no esté de acuerdo se tiene que ir".

Antes de Fernández había ingresado el jefe de Gabinete, Juan Manzur, a la Casa Rosada. Mesurado pero directo, èl gobernador tucumano en uso de licencia señaló: “El presidente de la Nación es claro: apuntalar lo que tiene que ver con la gestión. Quien conduce el Poder Ejecutivo es el presidente y el equipo que se reúne hoy es el del presidente, que lleva adelante la tarea de gobierno”.