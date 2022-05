Alberto Fernández propone que las diferencias con el kirchnerismo se diriman en las Paso

En el comienzo de su gira europea, el presidente dijo que no confrontará con sus aliados y que no romperá el Frente de Todos

“No me subí a ningún ring. Si me tengo que pelear, lo tengo que hacer con los otros, con la oposición, no con los nuestros”, expresó el jefe de Estado sobre las tensiones que atraviesa el peronismo, según reconstruyeron distintos enviados especiales.