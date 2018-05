La AFA organizó la reunión para presentar un manual vergonzoso para dirigentes, jugadores, técnicos y prensa en general y no oficializó una disculpa. Bajo el de "Idioma y cultura rusa, pensando en el Mundial", ayer en calle Viamonte se distribuyó a los presentes bajo el título de "Educación", una guía para moverse en Rusia, en donde de sus capítulos enseña "Qué hacer para tener una oportunidad con una chica rusa".

La Comisión de Responsabilidad Social, Deportiva y Sustentabilidad de la AFA, a cargo de Alejandro Taraborrelli, vicepresidente de Talleres de Remedios de Escalada, le encargó al profesor de idioma ruso Eduardo Pennisi "instruir" a los viajantes al Mundial. Y en ese polémico capítulo expresa en 8 ítems un manual del "levante". Todo con el aval de la AFA.

El primer párrafo del capítulo empieza así: "Las chicas rusas, como cualquier otra chica, ponen mucha atención en si eres limpio, hueles bien y si vas bien vestido. La primera impresión es muy importante para ellas, pon atención a tu imagen". Primera sugerencia. La segunda: "A las chicas rusas no les gusta que las vean como objetos. Muchos hombres, porque las mujeres rusas son hermosas, solo quieren llevarlas a la cama. Tal vez ellas también lo quieran, pero son personas que quieren sentirse importantes y únicas. El consejo es tratar a la mujer que está frente a ti como alguien de valor, con sus propias ideas y deseos".

Y nada de hablar de sexo. "No hagas estúpidas preguntas sobre sexo. Para los rusos el sexo es algo muy privado y no se discute en público. Las mujeres rusas ponen atención en cosas importantes, pero por supuesto encontrarás chicas que sólo ponen atención en las cosas materiales, en el dinero, si eres guapo, tú dime. No te preocupes, existen muchas mujeres bonitas en Rusia y no todas son buenas para ti. Sé selectivo".

No tener el monopolio de la charla y no ser aburrido completan el combo de consejos. Cuando los presentes advirtieron el dislate, les retiraron el manual, les arrancaron las dos páginas y se los devolvieron. ¿Repudio de la AFA? Nada.