Russo: "Estamos en un lugar que muchos desearían estar"

Miguel Russo hizo de movida un análisis de lo que fue el encuentro contra Barracas Central en cancha de Huracán y que terminó 1 a 1. "Fue difícil porque es un equipo que está peleando la categoría. Nos sorprendió el gol que nos hicieron en el final del primer tiempo. Sabíamos que nos iba a costar en el complemento, pero en líneas generales hay cosas buenas. Llegar al lugar y a la posición que estamos no es fácil ni simple. El equipo hizo muchos méritos y muchas cosas para estar, y lo valoro mucho", resaltó el entrenador de Central. " Estamos en un lugar que muchos desearían estar , esta es la realidad. Todo el mundo nos exige y está bárbaro. Esto es Centra l y yo también quiero más", apuntó antes de pegarse este lunes la vuelta a la ciudad.

"Para nosotros no iba a ser un partido simple. Sabíamos que nos enfrentábamos a un equipo duro que está peleando la categoría y que necesita puntos", acotó un reflexivo Russo. "Creo que el rendimiento no fue tan malo. Nosotros también queremos más, eso es indudable", desprendió el técnico canalla.

Luego afirmó que "a lo mejor hay periodistas que creen que cada vez que juega Central tiene que ganar 3 ó 4 a 0 y no es tan simple ni fácil. Los rivales también juegan y nos estudian cada vez más. Me gusta eso y es bueno. Por eso hay que seguir creciendo y progresando, esa es la realidad. Central está en los puestos altos. El fútbol argentino es muy dividido y ganan muy pocos equipos donde Central no es la excepción", amplió.