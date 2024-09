Luis Suárez anunció su retiro de la selección de Uruguay emocionado hasta lágrimas

El adiós al goleador

“Di todo lo que podía por la selección, el máximo. No tengo nada para reprocharme. Quiero agradecer a cada hincha uruguayo que me alentó en los últimos días. Eso refleja lo que representé para mi país. Estoy con la tranquilidad de que me retiro de la selección porque yo quiero dar un paso al costado. Tengo 37 años, el próximo Mundial está lejos. Me reconforta que no me hayan retirado las lesiones o que ya no me llamaran”, sostuvo el máximo goleador histórico de Uruguay.

Bajo las órdenes tácticas del entrenador Marcelo Bielsa, el goleador disputó la última Copa América en Estados Unidos, por la que indicó: “Me había puesto el objetivo de la copa, podría haberlo hecho ahí. Pero analizando las situaciones, el DT me hizo saber que contaba conmigo y dije ‘¿por qué no hacerlo con mi gente en el Centenario?’”.

image (12).jpg Luis Suárez fue el héroe de Uruguay para obtener el tercer puesto en la Copa América 2024. AP

>> Leer más: Dibu Martínez, uno de los primeros en llegar al país para sumarse a la selección argentina

Un amor de extensa trayectoria

Tras 17 años de carrera con La Celeste, Suárez disputó un total de 142 partidos y anotó 69 goles, cifra que intentará estirar este viernes. Su único título con la selección uruguaya fue en la Copa América 2011 que se disputó en la Argentina, pero también fue una gran figura durante las últimas Copas del Mundo. “Tuve la suerte de ganar muchísimos títulos, pero el de la Copa América no lo cambio por nada del mundo. Fue el momento más lindo de mi carrera”, remarcó.

“El corazón me pidió cerrarlo de la manera que quiero, creo que me he ganado ese derecho”, resaltó El Pistolero, que no viajará a Venezuela para el encuentro del martes 10 de septiembre, ya que prefirió que sus últimos minutos sean en el mítico estadio de la capital uruguaya y con su público.

2017-09-05-suarez69214527.jpg Máximo goleador histórico. El Pistolero anotó 69 goles con la camiseta charrúa.

>> Leer más: La Justicia falló a favor de la AFA y le puso un freno a las sociedades anónimas

La dedicatoria a Juan Izquierdo

En el comienzo de la conferencia de prensa, Suárez se tomó unos segundos antes de anunciar su retiro para enviar fuerzas a la familia del futbolista Juan Izquierdo de Nacional, que falleció hace una semana en Sao Paulo tras descompensarse en el estadio Morumbí y sufrir un paro cardíaco.

“Antes que nada mandar mis condolencias a la familia de Juan Izquierdo, que en paz descanse. Como representante de la selección estaremos a disposición de su familia en estos momentos difíciles”, sostuvo el ídolo uruguayo sobre el trágico final de su colega.