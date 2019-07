Córdoba va por el primer chico en la Copa Santa Fe

Central Córdoba tiene la primera prueba de carácter en el Gabino Sosa cuando esta tarde reciba a Ben Hur de Rafaela, a partir de las 15, en el partido de ida de las semifinales por la 4º edición de la Copa Santa Fe. El flamante entrenador Eduardo "Tati" Bustos Montoya, confirmado en su cargo para dirigir la temporada 2019/20 en la Primera C, dispuso dos cambios obligados con respecto al once que derrotó a Sportivo Bombal 1 a 0, con gol de Cristian Yassogna, en los cuartos de final. Ingresan Maximiliano Saucedo y Alfredo Trejo por Gerardo Pérez y César Delgado.

Los charrúas comienzan la recta final en el certamen santafesino y para llegar a la final deberán pasar dos encuentros, uno en barrio Tablada y el otro, el desquite, en la Perla del Oeste. “Las semifinales son un partido de 180 minutos y al jugar en primer choque en casa debemos hacer un buen partido”, dijo en la previa Bustos Montoya.

Con la base del equipo que terminó disputando el torneo de Primera C, el charrúa apostó todo a ganador desde el inicio de esta competencia para poder quedarse con el premio mayor: el trofeo y 1,5 millones de pesos. Hoy está a dos fases de lograr el objetivo que se trazaron entre jugadores, cuerpo técnico y dirigentes.

Para los primeros 90 minutos en condición de local, el DT charrúa no podrá contar entre los once con el capitán Gerardo Pérez por no haber firmado el contrato con el club por otra temporada. Y la segunda ausencia será del delantero César Delgado. Por su parte el mediocampista Lucas Lazo, quien firmó por una temporada, estará entre los 18.

En la previa al choque ante el equipo rafaelino dirigido por Carlos Trullet, el flamante DT del equipo de Tablada se mostró contento por su primera vez como técnico oficial de los charrúas: "Será mi debut", dijo tras la confirmación por parte de la dirigencia hace 11 días luego de la partida de Daniel Teglia a Boca Unidos de Corrientes. "Ante Sportivo Bombal fui como DT interino. Ahora es otro panorama, hoy soy el técnico de Central Córdoba, la responsabilidad es tremenda y quiero aprovechar al máximo este cargo", cerró el Tati.