Básquet nacional en Provincial: la Copa Súper 20 fue presentada en sociedad

Los cuatro DT y capitanes de se ubicaron puntualmente en sus lugares y luego de la presentación de rigor comenzó la conferencia.

El primero que habló fue el director de la competencia, Sergio Guerrero, quien dijo “que es un gran evento para la Liga presentar a los mejores cuatro equipos y que sea en cancha neutral. Rosario es un gran plaza”.

En tanto que Adrián Gigliani, de Provincial, manifestó que “es un orgullo tener a estos equipos y esperemos estar a la altura”.

Gonzalo Pérez, DT de Boca, fue el primero que habló por los lubes y expresó: “Llegamos en un buen momento, el equipo está creciendo y nos encuentra sólido”. Mientras que José Vildoza, jugador xenieze, dijo que el equipo está “con muchas ganas y es un lindo desafio”.

Por su parte Sebastian González, DT de Riachuelo, agradeció a la ciudad por haberlos recibido y apuntó que para La Rioja es un evento histórico. Tenemos muchos deseos de ganar”. Algo que fue reforzado por el base Diego Figueredo, quien dijo estar feliz “por estar en el equipo”.

Lucas Victoriano, el técnico de Instituto, afirmó a su vez que “fue un acierto haber traído este torneo a Rosario, donde ya jugué cuando vine con Olimpia en Newells”. Mientras que Leandro Vildoza dijo que “tenemos un equipo joven y estamos preparados para este desafío”.

En el turno de Obras, el DT Diego Vadell reveló que “viví diez años en Rosario y conozco a su gente. Sé que es una alegría este evento”.

Las chances de Rosario para la Liga Nacional

Y agregó respecto a la chance de que Rosario vuelva a tener representantes en la Liga Nacional que “hay que juntar muchas condiciones para tener un equipo. No sólo hace falta la pasión. No pasa por gente que no vaya a la cancha sino por una cuestión económica”.

En la misma sintonía Lucas Victoriano agregó que ve en Rosario una situación como la de Tucumán (de la que es oriundo), donde pasa exactamente lo mismo

Finalmente, Pedro Barral, con 13 temoradas en Obras, expresó que “es muy lindo participar en un torneo tan prestigioso” y confío que “ojalá hagamos un buen papel”.