Ignacio Malcorra, el 10 que volvió a tiempo y que tanto necesita Rosario Central

-Este partido ante Independiente, ¿fue uno de los mejores que hicieron en el torneo?

-No sé si de los mejores, pero jugamos bien. Ellos no nos generaron casi ninguna jugada de gol, ni sufrimos problemas defensivos. Pero en lo personal me voy un poco caliente porque fallé una patr de chances de gol fáciles de convertir. En las dos que tuve quise patear cruzado, pero me las sacó el arquero. Así que espero tomarme revancha pronto.

-Se nota que está muy bien el grupo, hay recambio y al que le toca entrar cumple.

-La verdad que sí, Pero ahora tenemos que seguir por este camino, sabiendo que tenemos por delante un rival muy difícil.

El significado de que Rosario Central sea el mejor

-Los números dicen que Central es el mejor equipo del torneo. ¿Eso significa algo para ustedes?

-Seguro que sí. Pero no podemos quedarnos con eso. Queríamos ganar el grupo para definir de local, y acá estamos. Ahora vamos por más.

-¿Cuán importante es para ustedes esta posibilidad que se ganaron de definir de local cada instancia que superen hasta la final?

-Estamos muy contentos con eso porque terminamos primeros en el grupo y, además, fuimos los primeros en lograr la clasificación entre los mejores ocho. Ahora se juega todo a un solo partido, en el que no se pueden cometer errores. A nosotros nos toca Estudiantes, que es un rival muy difícil, que tiene jugadores de mucha jerarquía y está participando en la Copa Libertadores. Así que vamos a prepararnos bien para tratar de ganar y avanzar de fase.

-Hasta acá, vienen cumpliendo con todos los objetivos trazados.

-Sí, y obvio que uno de ellos era terminar lo más arriba posible en la tabla del grupo para definir acá todos los partidos que podamos. Así que estamos muy contentos con esto de haber ganado el grupo. Ahora, el próximo fin de semana, hay que hacerlo valer con el apoyo de nuestra gente que, la verdad, genera un clima en la cancha que es una locura. Siempre agradecidos a la gente.

-¿Llegan en el mejor momento del equipo a estas instancias de playoffs?

-Llegamos bien. Pero el partido que viene es distinto a todos los que jugamos por este torneo hasta ahora. Hay que ganarlo sí o sí.

Y además, Ignacio Malcorra fue goleador

Próximo a cumplir 38 años, en julio, Ignacio Malcorra fue uno de los goleadores del equipo en esta fase clasificatoria junto a Jaminton Campaz. Nacho anotó 4 tantos, 3 de ellos de tiro penal. Además, disputó 12 de los 16 encuentros que jugó el equipo en el torneo Apertura, y fue titular en todos ellos. Acumuló en cancha 1.063 minutos y fue el mayor asistidor de Central y del torneo, junto a otros futbolistas, con 4 pases gol.