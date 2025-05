Básquet de la Asociación Rosarina: récord de equipos jugando en las categorías mayores

En la rama masculina , a las ya existentes Superliga (primera división), Primera A (segundo nivel), Primera B (tercer nivel), se anexaron la Primera C Flex (cuarto nivel) y Primera D Flex (quinto escalón del básquet local).

Mientras que en 2025 se creó por primera vez en la historia del básquet femenino la primera B, expandiendo el abanico de jugadoras que participan de la disciplina a nivel federado.

El alcance de la Rosarina en otras ciudades

Otro dato para destacar es que la Asociación Rosarina de Básquet tiene bajo su órbita no solamente equipos de nuestra ciudad sino que arropa a clubes de 13 lugares fuera de Rosario: San Lorenzo, Maciel, Funes, Granadero Baigorria, Timbúes, Oliveros, Puerto San Martín, Arroyo Seco, Villa Gobernador Gálvez, Ricardone, Cañada de Gómez e incluso llega a albergar a dos equipos de mujeres de Villa Constitución y uno de la ciudad de San Nicolás.

Rama masculina del básquet de la Asociación Rosarina

En la Superliga, el máximo nivel, hay 16 equipos que ostentan el siguiente récord: Sportsmen Unidos (5-1), Unión y Progreso (5-1), Náutico Sportivo Avellaneda (5-1), Temperley (4-2), Provincial (4-2), Club Atlético Olegario Víctor Andrade (4-2), Atlantic Sportsmen (4-2), Gimnasia y Esgrima (4-1), Atalaya (3-3), Rosario Central (3-3), Echesortu (2-4), El Tala (2-4), Sportivo América (1-5), Unión de Arroyo Seco (1-4), Regatas de Rosario (0-6) y Fisherton (0-6).

En tanto, en la Primera A participan también 16 elencos, quienes tienen el siguiente rendimiento: Tiro Suizo (8-0), Talleres de Arroyo Seco (6-1), Los Rosarinos Estudiantil (6-1), Libertad (5-3), Newell’s (5-2), Calzada (4-4), Alumni de Casilda (4-3), San Telmo de Funes (4-3), Municipalidad de Puerto San Martín (3-5), Sportivo Paganini Alumni de Granadero Baigorria (3-5), Ciclón (3-5), Sportivo Federal (3-4), Unión Sionistas (3-4), Talleres de Villa Gobernador Gálvez (2-6), Ben Hur (1-6) y Red Star de San Lorenzo (0-8).

Por su parte, la Primera B, es la categoría con mayor cantidad de participantes ya que tiene 19 conjuntos con este récord: Gimnasia y Esgrima B (8-0), Naútico Sportivo Avellaneda B (7-2), Temperley B (6-3), Atlantic Sportsmen (6-3), Maciel (6-2), Saladillo (5-3), Servando Bayo (5-3), Provincial B (5-3), Atalaya B (5-3), Residentes Parque Field (4-5), Universitario (5-2), El Tala B (4-4), Fisherton B (3-5), Rosario Central B (3-5), Edison (2-6), Universitario B (1-8), Náutico Sportivo Avellaneda (1-8), Independiente de Ricardone (1-7) y Fortín Barracas (1-6).

Dentro de la Primera C Flex existen 14 equipos con los siguientes récords: Velocidad y Resistencia (2-0), Red Star de San Lorenzo B (2-0), Sorrento Open Club (1-1), Los Rosarinos Estudiantil B (1-1), Unión de Arroyo Seco B (1-1), Calzada B (1-1), Tiro Suizo B (1-1), Regatas B (1-1), Arroyo Seco Athetic Club (1-1), Belgrano (1-1), El Tala C (1-1), Club Atlético Industrial Social y Deportivo de Funes (1-1), Sportivo Paganini Alumni de Granadero Baigorria (0-2) y Rosario Central C (0-2).

En tanto en la Primera D Flex participan 15 elencos que tienen la siguiente tabla de posiciones: Universitario C (3-0), Provincial C (2-0), Saladillo B (2-0), Sportivo Federal B (2-0), San Telmo B (2-0), Servando Bayo B (2-0), Talleres de Arroyo Seco B (1-2), Edison B (1-1), Ciclón B (0-2), Belgrano de Oliveros (0-2), Velocidad y Resistencia B (0-2), Timbuense (0-2), Municipalidad de Puerto San Martín (0-2), Unión Sionistas B (0-1) y Unión y Progreso B (0-1).

Rama Femenina de la Asociación Rosarina

En la primera división están jugando 9 equipos que tienen el siguiente desarrollo en lo que va del torneo: Náutico Sportivo Avellaneda (4-0), Regatas de San Nicolás (3-1), Talleres de Villa Gobernador Gálvez (2-3), Ben Hur (3-1), Temperley (2-3), Rosario Central (2-2), Sport Club de Cañada de Gómez (1-2), Maciel (1-2) y Unión de Arroyo Seco (0-4).

Mientras que la flamante Primera B femenina cuenta con 8 elencos de los cuales solamente tres son de Rosario. Lo que demuestra que esta categoría se creó también para fomentar el básquet de las chicas fuera de los límites de nuestra ciudad. La tabla tiene a Sportivo Paganini Alumni de Granadero Baigorria con un récord de 3-0, y lo siguen: Sacachispas de Villa Constitución (2-1), Asociación Deportiva Everton Olimpia de Cañada de Gómez (2-1), Provincial (2-1), Unión de Arroyo Seco B (1-1), Riberas del Paraná de Villa Constitución (1-1), Calzada (0-3) y Newell’s (0-2).