Tenis: Rafael y Toni Nadal son tan argentinos como el dulce de leche

Los gemelos de Ricardone llevan el nombre del integrante de Big Three y de su tío, el ex entrenador y formador del mallorquín.

Rafael y Toni Nadal son argentinos, tan argentinos como el alfajor, la birome o el dulce de leche. Dicho así podría pensarse que al ex tenista mallorquín y su tío les concedieron la ciudadanía, pero no, Rafael y Antonio Nadal son dos hermanos de 16 años que viven en la vecina localidad de Ricardone y que por un capricho del destino o un designio ancestral, también juegan al tenis como el ex integrante del Big Three.