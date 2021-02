“Fue algo de mutuo acuerdo, no hubo ningún club en el medio. Se va a Uruguay a esperar ofertas”, le confirmaron anoche a este medio desde el entorno de Gabrielli. Esto quiere decir que ya no tenía lugar en el plantel que comanda Kudelka. No hubo otra cosa.

Es evidente que el crédito de Gabrielli comenzó a agotarse en la Copa Diego Maradona y se coronó con una olvidable actuación ante Boca, con el agravante de que era un partido clave por la clasificación. Terminó yéndose expulsado y dejando con diez a Newell’s, que con la derrota 2-0 quedó sin chances de clasificar a la zona Campeonato.

El defensor uruguayo llegó a Newell’s en enero de 2019 y fue de lo más regular del rojinegro en el campeonato anterior al que se fue.

Lo llamativo de la salida de Gabrielli no radica en el nivel mostrado en la última etapa, sino que sorprende porque hoy Kudelka no tiene un nombre fuerte en esa posición de la cancha. Y Gabrielli fue su 4 titular. Y ahí aparece la gran incógnita, que es si buscará un refuerzo o se la jugará por alguien que viene de abajo. Hoy Newell’s cuenta con Facundo Nadalín, que tiene muchos más minutos en cancha que su “competidor”: Manuel Llano. El juvenil volante devenido en lateral derecho tiene 21 años y sólo fue titular en la derrota ante Vélez en el Coloso Marcelo Bielsa, por la fase Complementación.

A priori, el amistoso del sábado por la mañana ante Sarmiento de Junín será una buena medida para conocer la idea que tiene Kudelka para el lateral derecho. Aunque, teniendo en cuenta la triple competencia que tiene el rojinegro por delante -torneo local, copas Argentina y Sudamericana-, no es utópico pensar que ya le haya elevado al director deportivo Sebastián Peratta un pedido para que le traigan un jugador en esa zona. ¿O quizás ya hay algún lateral apalabrado?. Las horas subsiguientes darán la respuesta.

Lo de Macagno sigue igual

Los dirigentes de Newell’s siguen negociando con sus pares de Atlético Rafaela para acordar la compra del pase de Ramiro Macagno. En un principio, la opción era de 730.000 dólares por el 80% de la ficha, aunque ahora sería por el 50% y por una cifra menor. Si bien se está dilatando más de lo esperado, hay optimismo de que se cierre en las próximas horas. “Seguimos negociando con Newell’s, por ahora sigue todo igual”, le reconoció a La Capital Silvio Fontanini, presidente de Atlético Rafaela. En tanto, Lucas Melano, quien sonaba en la lepra, finalmente jugará en San Lorenzo.