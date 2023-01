La empresa Serodino atribuye su salida a una "maniobra de UTA Rosario"

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, García González remarcó: “Acá hubo una cuestión política y gremial. No fue un retiro anunciado. Fue una maniobra impulsada, a mi entender, por la UTA Rosario. Y no es verdad que todo el personal fue reubicado. Las empresas solamente tomaron, de una manera muy oscura, a un grupo de trabajadores que estaban con el sindicato y que hicieron el paro en la puerta de la empresa el 11 de enero. El resto, los que colaboraron con la compañía hasta el día 19, no los tomaron directamente. Y a los que tomaron, lo hicieron sólo por un año y sin reconocimiento de la antigüedad”.

García González expresó que la salida de Serodino, a su entender, “fue una jugada de UTA Rosario, porque sólo tomaron a los que estaban contratados en gremio, como ocurrió cuando hubo una protesta y no permitieron la salida de los vehículos del galpón. Serodino estuvo trabajando y prestando servicios con sus empleados. Tan es así que estuvimos funcionando normalmente. Cuando terminó la conciliación obligatoria el día 9, algo que dispuso el sindicato, volvimos a trabajar. Y el día 10 se presentó un inspector de Transporte para ver si la empresa estaba prestando servicios, y estábamos prestando servicio. El día 11 nos pasan una foto de un cartel donde se anunciaban las nuevas rutas, cuando todavía estaba trabajando Serodino”.

“Lo que se alega como no prestación de servicio fue, simplemente y como sucede cada año, una reducción de servicio por la época estival. Cumplíamos con el convenio colectivo de trabajo y el servicio no se había deteriorado. En cuanto a la rentabilidad, tenemos un costo de mantenimiento muy alto y lo quisimos conservar, para beneficio del usuario. Una empresa que está en plaza trabajando desde hace 90 años no baja los brazos así nomás”, agregó.

El directivo de Serodino agregó que se decidió reducir el servicio en verano “porque no se quiso causar perjuicios a terceros -las personas que viajan desde hace tanto tiempo- que prácticamente nos obligaron a firmar la cesión de las líneas el día 19. Veremos cómo acomodamos nuestro accionar. Estamos apabullados por la situación, que no se esperaba. pero queremos que se sepa que cuando aún estábamos trabajando, ya se les habían adjudicado nuestros servicios a las empresas Tata Rápido y Rosario Bus”.