La extraña condición que Javier Milei afirmó tener: qué es la anosmia y qué efectos produce

En sus redes sociales, el presidente contó que le falta un sentido. Además, en reiteradas oportunidades comentó que no disfruta de comer

El presidente Javier Milei contó en sus redes sociales que padece una extraña condición . Se trata de la pérdida total del sentido del olfato , conocida en el mundo médico como anosmia . Además, en otras oportunidades, el mandatario afirmó que no disfruta de comer, lo que puede relacionarse con no poder sentir olores.

Para desmentir un rumor en el que se lo acusaba de haber despedido a parte del plantel de cocineros de la residencia presidencial de la Quinta de Olivos , Milei reveló en su cuenta de X, exTwiter, que no cuenta con el sentido del olfato.

Luego de que se volviera tendencia un recorte del Carnaval streaming , la plataforma de Jorge Rial y Viviana Canosa , donde se afirmaba que el presidente habría echado a todos los cocineros de Olivos tras sentirle un olor extraño a un ojo de bife, porque lo habían tratado de "envenenar" , Javier Milei salió a desmentir rotundamente este rumo r, y a confirmar que ha perdido el sentido del olfato, por lo que la historia no sería verídica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1948772654040682574?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1948772654040682574%7Ctwgr%5E49f90289147193d9e7cef65e064b14ae0c569da7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcorta.com%2Fpolitica%2Fque-anosmia-condicion-padece-javier-milei-n26456&partner=&hide_thread=false Así mienten muchas de las mierdas humanas disfrazadas de periodistas. Aquí la basura que contó ser parte de la red de espionaje al Presidente que organizó Jorge Rial (tema por el que los denuncié en la justicia) mintiendo de modo descarado.

AVISEN AL SORETE QUE NO TENGO OLFATO. https://t.co/1NJ2jRe6hO — Javier Milei (@JMilei) July 25, 2025

En el comunicado del presidente no faltaron los insultos para los periodistas: "Así mienten muchas de las mierdas humanas disfrazadas de periodistas. Aquí la basura que contó ser parte de la red de espionaje al Presidente que organizó Jorge Rial (tema por el que los denuncié en la justicia) mintiendo de modo descarado", afirmó Milei en su cuenta de X, y cerró, todo en mayúsculas: "Avisen al sorete que no tengo olfato".

Perdida del olfato: qué es la anosmia y qué efectos produce

La anosmia es el nombre médico con el que se conoce a la pérdida total del olfato, lo que impide detectar olores. La condición puede ser temporal o permanente.

En ese sentido, la anosmia puede tener diversas causas, entre las que se incluyen problemas neurológicos, infecciones, o traumatismos. También puede ser congénita, es decir, no contar con el sentido del olfato desde el momento del nacimiento.

Algunos casos muy comunes de personas con anosmia, son aquellas que tuvieron Covid-19, y como efecto a largo plazo dejaron de sentir olores.

Entre los mayores efectos anosmia, se encuentra la perdida de la capacidad de disfrutar de los alimentos, ya que el olfato juega un papel muy importante en la percepción del sabor. Además, puede afectar en la vida cotidiana, por ejemplo, en la detección de fugas de gas.

Si bien el presidente ya había declarado en diversas oportunidades que no es un gran "foodie", o sea, que no disfruta realmente de las comidas, lo que puede relacionarse íntimamente con la anosmia, no es de público conocimiento si su pérdida del olfato es congénita, o se produjo luego de un traumatismo.