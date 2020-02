Un vehículo se montó sobre otro en un impactante triple choque en la zona sur

Una camioneta Ford Ecosport quedó montada sobre un Citroen C4 luego de que un tercer vehículo no alcanzara a frenar mientra los dos primeros vehículos aguardaban que el semáforo les dé paso. En esa misma arteria, en su intersección con Lamadrid, dos camiones chocaron y uno terminó volcando.

Algunos testigos y los propios conductores de los vehículos destacaron que el terce vehículo no alcanzó a frenar y embistió la parte trasera del C4, que a su vez impactó contra la Eco Sport y provocó que las ruedas del primer vehículo quedaran sobre el capó del Citroen.

Según indicaron fuentes policiales no hubo heridos y lo más llamativo fue cómo la camioneta había quedado montado sobre el vehículo de alta gama. "La Eco Sport quedó en el medio. Hoy habíamos cambiado el parabrisas porque habíamos veníamos de un viaje. Es la primera vez que me pasa, jamás había chocado", se lamentó la conductora del C4 en Canal 3.

"A mi me sorprendió, salgo y veo un auto subido a otro. No es algo que se vea todos los días, comentó un vecino, quien destacó que "afortunadamente" no se registraron lesionados aunque hubo "mucho ruido a chapa".

camionLagos.jpg

No fue el único siniestro en la jornada sobre Ovidio Lagos, ya que en la intersección con Lamadrid, un camión que transportaba embutidos y una furgoneta Mercedes Benz chocaron y éste último terminó volcando.

"Venía por Lamadrid, cruzaba a baja velocidad, miro hacia mi derecha y no veo a nada y cuando miro hacia la izquierda no veo al camión y seguí cruzando. Cuando me dí cuenta lo tenía encima. Me chocó en el furgón, detrás de la cabina. Quedé un poco dolorido nada más, por suerte. No sé si frenó o no, yo no veo frenadas", dijo el conductor de uno de los vehículos a la prensa.