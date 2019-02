Sadop también analiza realizar medidas de fuerza

El titular del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), Pedro Bayúgar, evaluó que "no hay una política salarial para 2019 que pueda alentar una esperanza. Esto no es lo que esperábamos", sentenció y advirtió que "no se dan las condiciones ni desde la Nación ni desde la provincia para que el inicio del ciclo lectivo sea normal". Sadop realizará el próximo viernes su asamblea provincial, en la que sus afiliados votarán las acciones a seguir.

Por su parte, luego de participar ayer de la "reunión técnica paritaria", la Unión Docentes Argentinos (UDA), seccional Santa Fe, decretó "el estado de alerta y movilización. UDA participó de la reunión técnica paritaria convocada por el Ministerio de Educación para acordar política salarial 2019. La misma no tuvo propuesta innovadora por parte del gobierno, por lo tanto no se llegó a algún acuerdo entre las partes", sostuvo el gremio liderado por Sergio Romero.

Se consignó además que "el sindicato considera que es necesario acordar un salario real digno que pueda sobrellevar la inflación vertiginosa que afecta a la sociedad, además de poder sacar de la línea de pobreza al docente que recién se inicia".