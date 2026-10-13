Ulises Crestale adelanta la mega torre que se viene para Oroño y 9 de Julio

En una charla para el programa Negocios , el empresario Ulises Crestale contó su historia, sus desafíos y adelantó lo nuevo que se viene para Rosario

Hablar con Ulises Crestale es tener la posibilidad de conocer de primera mano cada cambio que se dio en las últimas décadas en el real estate rosarino. El conocido empresario, dueño de Crestale Propiedades, compartió su trayectoria en el programa Negocios de La Capital + , donde desgranó los hitos que llevaron a transformar su empresa de una inmobiliaria tradicional a una desarrolladora de vanguardia.

Sus inicios en el sector estuvieron marcados por un viaje a España alrededor del año 2000, donde quedó deslumbrado por el concepto que tenían los españoles respecto del modo de hacer sus negocios inmobiliarios. Él estaba en Puerto Banus, un sitio muy exclusivo cercano a las playas de Marbella y allí vio el modelo de venta a futuro, con presentaciones visuales que emulaban lo que hoy se conoce como render. "Me acuerdo en ese momento que dije, esto es algo que hay que desarrollar en la Argentina, que no existe", recordó sobre aquella experiencia.

A su regreso al país, Ulises se propuso replicar la venta desde el pozo, un concepto desconocido entonces en la región y que lo posicionó como pionero en esos desarrollos. En ese proceso, encontró junto a su escribano el modelo de fideicomisos, una herramienta que luego fue muy utilizada pero que en aquellas épocas no existía. Esta figura legal, casi sin uso en aquella Argentina, protegía los aportes de los clientes, lo que permitió que la gente "comprara su departamento en cuotas al costo". Su visión lo llevó a explicar el modelo a arquitectos y constructores, creando lo que un amigo y colega, en años posteriores, le señalaría: "vos armaste una escuelita de desarrolladores", reconociéndole así su rol pionero en la región.

El espíritu emprendedor desde la infancia

En esta entrevista con Negocios, Ulises confesó que desde chico siempre tuvo una mirada comercial en su vida. De hecho, recordó que cuando iba a la escuela Maristas ya vendía calcomanías a sus compañeros y tiempo después en esa misma escuela vendía lo que se llamaban carillas escolares, que eran unas tareas que debían ellos escribir a mano y salían como pan caliente.

Tras terminar el colegio, y con la intención de costearse sus propios gastos, encontró un aviso en el diario La Capital para la venta de disyuntores, un producto del que confesó que "no sabía ni lo que era", pero estudió y fue convenciendo a cada comprador de que era útil y seguro tener uno en casa. Hasta que llegó un momento en el que comenzó a estudiar arquitectura, pero siempre haciendo a la par algún negocio comercial. En esa época, se dio cuenta que en Ciencias Económicas no había fotocopiadora para los alumnos y eran años que ese formato tenía una enorme demanda. Habló con el decano y lo autorizaron a poner su fotocopiadora, un negocio que fue un éxito y que luego fue replicando en las facultades de Arquitectura y Bellas Artes, expandiéndose a una copistería y una casa de artículos de dibujo.

Su desembarco en el mundo del real estate fue de la mano de un amigo, el empresario Carlos Beltramone, quien lo impulsó a él y a su esposa, Liliana, a abrir su primera oficina, sobre Oroño y Córdoba, apostando por la innovación y el servicio.

El olfato para los negocios

A lo largo de su carrera, Crestale demostró un gran olfato para los negocios, capitalizando momentos de crisis como el corralito de 2002, donde "estaba preparado para ayudar a la gente a sacar sus ahorros de los bancos comprando propiedades, fue una época con mucho trabajo”, recordó al tiempo que añadió que fue pionero en la venta de propiedades con CEDIN (Certificados de Depósito de Inversión) en 2012.

Juan Manuel y Matías Crestale, hijos de Ulises. Foto gentileza Crestale

Ese mismo olfato es el que lo lleva a seguir en la búsqueda de buenos desarrollos junto a sus dos hijos, Matías y Juan Manuel, quienes trabajan desde hace varios años con él. Hoy en Crestale Propiedades tienen diferentes proyectos en marcha junto a socios estratégicos. Como una torre en Punta del Este, de la mano de quienes construyeron las torres Le Park en CABA, así como desarrollos en Rosario entre los que se destacan la Torre Única Rosario en Pichincha sobre Avenida Rivadavia y Santiago o la torre de Moreno al 1.000 de 3dF.

Un anuncio en La Capital +

Por otro lado, en esta entrevista Ulises adelantó el próximo proyecto que dará que hablar en Rosario. Se trata del Complejo Black Oroño, un edificio de 31 pisos en boulevard Oroño y 9 de Julio que promete generar todo un ecosistema urbano con residencias premium y super premium, oficinas, locales comerciales y amenities.

Render de cómo lucirá por dentro el nuevo complejo de torres que la constructora 3DF y Crestale proyectan sobre Oroño y 9 de Julio. Foto: gentileza Crestale.

Así, Crestale Propiedades tiene un largo camino por delante con nuevos proyectos en el segmento ABC1. Y, al cierre de esta entrevista, Ulises concluyó que hay algo que hoy no negocia: "Hemos cuidado algo que no estamos dispuestos a negociar que es la marca". Un sello que asegura es sinónimo de confianza y calidad en el mercado, valores que seguirán defendiendo generación tras generación.