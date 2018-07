La Justicia procesó ayer con prisión preventiva al músico Cristian "Pity" Álvarez por el crimen de Cristian Díaz, el hombre de 36 años al que asesinó de cuatro disparos tras una discusión en el barrio porteño de Villa Lugano la semana pasada. Álvarez fue procesado por el delito de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego".

Testigos y distintos elementos secuestrados indican que el pasado 12 de julio a la madrugada el líder del grupo Viejas Locas, tras matar a la víctima, descartó el arma, una pistola Lorcin .25, en una alcantarilla, y luego se escapó en su auto junto a una joven que sería su novia.

El juez Martín Yadarola, además del procesamiento para el cual tenía plazo de dictarlo hasta el 27 de julio, ordenó que el músico, que se encuentra internado en el pabellón psiquiátrico de la Unidad Penal de Ezeiza, reciba atención por su adicción a las drogas.

Defensa

También se conocieron detalles y el argumento de la defensa que prepara el abogado de "Pity" Álvarez.

Un robo que el rockero sufrió en su casa y el hecho de que el hombre al que asesinó a tiros habría contado con antecedentes delictivos previos, abonarían la intención de la defensa de plantear en la estrategia que se trató de un caso de "exceso en la legítima defensa".

La versión indica que la discusión que derivó en el crimen se habría producido luego de que el músico, unos días antes del asesinato, acusara a la víctima de ser parte de un grupo de personas que le robó una mochila con las llaves de su departamento, el cual terminó siendo desvalijado, lo que se sumaría a una causa previa que tendría Díaz.

"Pity" habría sufrido la sustracción de una mochila con las llaves de su departamento del Barrio Cardenal Samoré en Villa Lugano y alguien aprovechó su ausencia para entrar a la vivienda a robar.

El cantante le habría comentado a sus íntimos sobre sus sospechas de que Díaz estaba "involucrado" en ese robo.

Al parecer, la víctima se enteró de la acusación y el jueves 12 de julio a la madrugada cuando lo vio pasar a "Pity" habría ido directamente a increparlo.

Durante la discusión, Díaz se sacó la campera y le tiró un cabezazo a lo que Álvarez respondió efectuando cuatro disparos que le provocaron la muerte.

Agustina, la chica que estaba con el músico y que sería su novia, declaró ante sede judicial y allí contó que tras el cabezazo, Díaz pareció llevarse la mano a la cintura "como si fuera a sacar algo de ahí", y consideró que "Pity" pudo haber pensado lo mismo.

Estos detalles podrían servir a la tarea ejercida por el defensor oficial Santiago Ottaviano para preparar e impulsar una estrategia de "exceso en la legítima defensa", ya que a la víctima no se le hallaron armas ni otros elementos relacionados.

"Lo maté porque si no me iba a matar él... era un pibe que choreaba", afirmó Álvarez el viernes pasado cuando se entregó en la comisaría 8ª de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Justamente, en las últimas horas trascendió que Díaz recibió en el año 2008 una condena de dos años y medio en suspenso por "tentativa de robo con arma" por parte del Tribunal Oral y Criminal Nº29, causa Nº2755.

En ese sentido, la víctima habría estado detenido muy poco tiempo, y como tras la condena en suspenso no cometió otro ilícito , es "normal que no tenga antecedentes penales", precisó una fuente policial consultada, al referirse a que la víctima no tenía antecedentes, tal como trascendió desde el comienzo del caso.

Todos estos detalles serán usados por la defensa de "Pity" para intentar demostrar que corría riesgo su vida ante "las amenazas" que recibía, según sostuvo en varias ocasiones ante la prensa su madre, Cristina Congiú.

Habría personas que desean declarar en la causa para contar detalles de la discusión y de una posible relación conflictiva entre víctima y victimario. Es posible que le pidan al juez declarar como testigos de identidad reservada.