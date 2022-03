Todos los ganadores de los premios Oscar 2022

Qué es la alopecia, la enfermedad que sufre la esposa de Will Smith

Mejor director: Jane Campion, "The power of the dog"

Mejor actor: Will Smith ("King Richard")

Mejor actriz: Jessica Chastain ("The eyes of Tammmy Faye")

Mejor actriz de reparto: Ariana DeBose ("West Side Story")

Mejor actor de reparto: Troy Kotsur ("CODA")

Mejor guión original: Kenneth Branagh ("Belfast")

Mejor guión adaptado: Sian Heder ("CODA")

Mejor película extranjera: "Drive my car" (Japón)

Mejor edición: "Dune"

Mejor sonido: "Dune"

Efectos visuales: "Dune"

Diseño de producción: "Dune"

Mejor banda sonora: Hans Zimmer ("Dune")

Fotografía: Greig Frasier ("Dune")

Mejor película animada: "Encanto"

Corto animado: "The windshield wiper"

Documental: "Summer of soul"

Mejor corto documental: "The Queen of Basketball"

Cortometraje: "The long goodbye"

Maquillaje y peinado: “The Eyes of Tammy Faye”

Diseño de vestuario: Jenny Beavan ("Cruella")

Canción original: "No time to die", Billie Eilish y Finneas O'Connell