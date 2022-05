Romina Pereiro rompió el silencio luego de la separación con Jorge Rial

La nutricionista contó su padecimiento por ver que todos los medios hablaban de ella: "Me afectó a nivel salud; fue muy raro, yo trataba de no enterarme de nada, pero había una energía densa"

Romina Pereiro rompió el silencio luego de haber transitado desde marzo tiempos tumultuosos tras la separación con Jorge Rial , y si bien habían acordado no hacer declaraciones públicas para preservar la intimidad, el periodista debió salir al ruedo ya que las versiones aludían a engaños y terceras personas en discordia, situación que generó incluso una descompensación de la nutricionista por estrés. “Estoy bien, más tranquila; me guardé porque me incomoda todo, hay que pasar esos momentos de crisis que llegan para aprender. Pero hay cosas que yo no puedo manejar y me hizo un toque mal”, contó en una charla con el programa Es por ahí, que conduce Julieta Prandi y el Tucu López por América TV.

Las repercusiones de la separación llevó a Romina Pereiro a una exposición emparentada con la polémica a la cual no estaba habituada, y al respecto dijo: “Respeto el trabajo que hacen cuando surgen estas cosas, porque sé lo que genera el trabajo de Jorge. Ahora, ¿si me gusta?, no, ni a palos ”.

La nutricionista profundizó el relato sobre la transición que debió hacer durante esos días en los que su nombre estaba en todos los medios de comunicación. “Me afectó a nivel salud; fue muy raro, yo trataba de no enterarme de nada, de apagar todo, pero había una energía densa que se sentía. Me levantaba y me sentía cargada, con sueño”, le señaló a Julieta Prandi.

“Eso fue lo que un poco me desbordó y una noche no me sentí bien, estaba sola en mi casa y me llevaron para observación. No entré a los gritos como dijeron, estuve unas horas, de paso me hicieron los estudios post Covid, que nunca me había hecho”, relató.

En la nota, que comenzó por la Feria del Libro en el que Pereiro presentó una nueva producción sobre nutrición pero por lógica derivó en su situación personal, la ex de Rial no quiso aludir a su presente ni futuro sentimental, como así tampoco a las posibilidades de una reconciliación o divorcio con Rial. “No quiero contar nada que no tenga que ver específicamente conmigo. No empezamos los trámites de divorcio, ni quiero hablar de posibilidad de reconciliación. La verdad es que estamos separados y tenemos una buena relación”.

La consulta se produjo debido a que por primera vez en todo este tiempo, Rial le dedicó un gesto en su cuenta de Instagram que muchos leyeron como una clara señal de reconciliación, ya que le dejó un mensaje de apoyo para la presentación de su libro que ella, sin embargo, eligió no compartir ni responder.