Industria: el uso de la capacidad instalada alcanzó el 68,9%

Por bloques, en abril refinación de petróleo (86,8%) y químicos (77,0%) alcanzaron el máximo nivel de uso de la capacidad instalada desde el inicio de la serie en enero de 2016.

En el cuarto mes también se destacaron los desempeños registrados en industrias metálicas básicas, con un nivel de uso del 82%; papel y cartón, con el 74,6%; y minerales no metálicos, con el 72,3%.

En tanto, los rubros que se ubicaron por debajo del nivel general fueron industria automotriz, con el 66,6%; productos del tabaco, 63,3%; alimenticios y bebidas, 62,7%; metalmecánica, 61 %; edición e impresión, 60,6%; caucho y plástico, 56,8%; y textiles, 53,9%.

El incremento en el uso de la capacidad instalada tuvo su correlación con el incremento en el nivel de actividad industrial que registró en abril una suba de 1,7% en relación a igual mes de 2022, y una mejora de 1,2% frente a marzo pasado.

En base a estos números, la actividad fabril registró una mejora acumulada de 2,5% en el primer cuatrimestre del año.

En abril, ocho de las dieciséis divisiones que conforman la medición de la industria manufacturera presentaron subas interanuales.

En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron mejoras en industrias metálicas básicas, 36,3%; otros equipos, aparatos e instrumentos, 13,1%; refinación del petróleo, coque y combustible nuclear, 11%; y vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes, 4,7%.

También registraron subas los rubros muebles y colchones y otras industrias manufactureras, 5,1%; productos de metal, 1,7%; textiles, 1,8%; y otro equipo de transporte, 3,4%.

Por el contrario, en abril marcaron retrocesos las divisiones alimentos y bebidas, -1,7%; minerales no metálicos, -5,3%; maquinaria y equipo, -3,5%; madera, papel, edición e impresión, -2,4%; prendas de vestir, cuero y calzado, -3,5%; caucho y plástico, -3%; sustancias químicas, -0,6%; y tabaco, -0,3%.

Al explicar el desempeño de la industria y la mejora de la actividad registrada en los últimos meses, desde el Ministerio de Economía señalaron el efecto de “arrastre” que genera Vaca Muerta, con un aumento interanual del 42% en las inversiones “que no solo se traduce en una mayor actividad en la provincia de Neuquén, sino también en el resto de las cadenas productivas”. No obstante, reconocieron que “la inversión no resulta tan pujante en el sector de la construcción, a pesar del blanqueo vigente”.

En lo que va del año, la actividad fabril tuvo su pico en enero cuando marcó una suba de 6,5%. Que fue seguida por un retroceso de 1,6% en febrero.

En marzo la actividad de la industria volvió a marcar una mejora de 3,5% interanual, a lo que se sumó abril con un incremento de 1,7%.