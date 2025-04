Cristian Fabbiani le hizo un inesperado elogio a Fernando Gago, con quien hace muy poco tuvo una dura polémica

Leer más: Éver Banega, feliz por la victoria de Newell's: "Hemos cambiado la mentalidad y el orden"

La polémica con Fernando Gago

Después del partido, Gago hizo unas declaraciones en las que minimizó el rendimiento de Newell's y a Fabbiani no le gustó. “No me gusta cuando los técnicos rivales te sacan mérito. Odio cuando no aceptan que el rival es más que el otro. Hicimos un partido perfecto. Gago me quitó mérito, aunque no es el único que lo hizo”, expresó entonces el entrenador rojinegro.

Pero ahora Fabbiani dejó de lado las diferencias y bancó a Gabo tras su despido en Boca después de la derrota con River. "Gago no tiene techo", lo elogió y se quejó de la presión con la que trabajan los entrenadores. "No es fácil", dijo.

También hizo una propuesta, algo poco habitual en el fútbol. Dijo que habría que modificar el reglamento y que los clubes no puedan designar más de dos directores técnicos al año. "Si no es así, no se puede trabajar", dijo.