Ricardo Darín dio detalles de cómo fue protagonizar "El Eternauta"

En una entrevista extensa con Seba De Caro, Ricardo contó que su primer contacto con el proyecto fue hace aproximadamente una década, cuando la idea de la adaptación estaba en manos de “un director y un productor muy conocidos”. En aquella oportunidad, le regalaron la colección completa el cómic y se metió de lleno en la narrativa de Oesterheld y Solano López.

Cuando finalmente lo convocaron para la producción de Netflix, junto a K&S Films y Stagnaro, el actor tuvo un recaudo inmediato: “Lo primero que dije fue ‘no tengo la edad del personaje’, que es lo mismo que dicen algunos puristas”, agregó, respondiendo al mismo tiempo algunas críticas precoces. Efectivamente, Juan Salvo tiene unos treinta años en la historieta y Darín tiene actualmente 68. Después, le contaron que la historia transcurriría en la actualidad y que el protagonista tendría otro trasfondo.

El debut de Ricardo Darín en la ciencia ficción

“Me empecé a entusiasmar con prudencia porque nunca había hecho una serie de estas características, menos de ciencia ficción. Cuando me empecé a reunir con Bruno, me cayó muy bien. Es un tipo fantástico, muy sensible, muy humano, muy accesible. Y brillante. Me gustó todo eso de él y además me gustó mucho el planteo, cómo me contó el cuento de lo que tenía pensando hacer”, detalló el actor, quien agradeció “la generosidad” del director por haberlo sumado al proyecto desde la génesis. Según contó, esto le permitió prepararse para para algunos aspectos, aunque nada le anticipó la dimensión “descomunal” del proyecto.

Ricardo Darín sobre El Eternauta.mp4

>> Leer más: Ricardo Darín reveló cuál es su secreto a la hora de filmar sus películas

“Me dio un poco de vértigo la ciencia ficción, tener que convivir con efectos especiales grosos, luchar con monstruos y ese tipo de cosas. Pero cuando empecé a conocerlo a Bruno sentí muy rápidamente que estábamos bastante alineados, que el corazón nos va más o menos para el mismo lado”, dijo el actor en otra entrevista, con la revista Rolling Stone.

“A la hora de ponerse el traje y salir a la cancha, son muchas cosas a tener en cuenta. Estás rodeado de un equipo enorme de gente que se está partiendo el lomo para dar lo mejor, y vos no tenés que fallar para que todo ese trabajo no se vaya por la borda. Siempre digo que lo disfruté tanto como lo padecí. Todo en la misma baldosa. Y hoy estoy orgulloso, porque creo que hicimos algo muy bueno”, apuntó Darín.

Los números de "El Eternauta"

Los números de la producción de “El Eternauta” son realmente impactantes: fueron 148 jornadas de rodaje entre mayo y diciembre de 2023, con un equipo técnico de entre 150 y 250 personas (según la jornada), y 2900 intérpretes entre elenco y extras. Se usaron 16 cámaras, 250 armas de 20 modelos distintos, 28 dobles de acción, 53 grúas, y 500 máscaras para los personajes. Para hacer la nieve se usaron 410 toneladas de sal, de 3 a 4 toneladas de celulosa y 600 kilogramos de eco-nieve.

“Estoy orgulloso de todos los equipos. Lo que hicieron los fabricantes de nieve, los chicos de efectos especiales, la gente que trabajó en la técnica. Trabajamos con unas pantallas que yo nunca había visto en mi vida, y mirá que he hecho cosas. La verdad que es asombroso. No quiero adelantarme porque hay que esperar que la pelota entre en el arco, pero creo que puede ser muy importante para todos nosotros en la Argentina, para el audiovisual, el cine y las series. Creo que va a quedar demostrado que acá se puede hacer esto a ese nivel”, agregó el protagonista en diálogo con De Caro.

Embed - El Eternauta | Tráiler oficial | Netflix

>> Leer más:

“De Netflix mostraban escenas montadas a otras productoras trabajando con Netflix en distintos lugares del mundo para decirles: ‘este es el nivel que queremos para todo’”, subrayó Ricardo.

"El Eternauta" y la gente

Al margen de su evidente satisfacción con lo realizado, Darín aseguró que está “muy expectante” porque “la última puntada la tiene la gente” y sabe que meterse con un clásico siempre es complejo. Las viñetas de “El Eternauta” están entrelazadas con el ADN de varias generaciones argentinas, y con las primeras comunicaciones del proyecto aparecieron en redes quienes aseguraron que arruinarían la obra “haciendo una americaneada”.

“Apareció y se fue metiendo en la gente, y yo creo que, básicamente, es porque habla de lo que habla. Le podés encontrar las representatividades y conexiones que quieras, pero, en realidad, de lo que está hablando es de algo que, a todos los que tenemos un poco de sensibilidad, siempre nos ha martillado el cerebro, que es lo contrario a ‘el que cuida su quinta se salva’. Si lo trasladás a la actualidad, a la sociedad, es algo para reflexionar, porque venimos de mucho tiempo en donde parece que si cuidás tu quinta estás cubierto. Y la realidad nos fue demostrando que no solo no es cierto sino que tampoco es suficiente ni funcional”, evaluó Darín para Rolling Stone respecto de la importante de esta historia que nació en el mismo año que él, 1957.

“Nos encontramos con muchos fans en rodaje, en la vía pública. Hay uno en particular que recuerdo con cariño que me regaló de todo. Espero específicamente que él se sienta orgulloso de lo que hicimos, porque es de esa clase de puristas que en vez de elegir la versión hater, la sospecha, eligía eso otro”, sumó el actor. “Ese es un plus que tiene esta historia: espero que le llegue a la juventud de la forma en que creo que les puede llegar”, cerró.