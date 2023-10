En Central esperan coparse todos del todo

Central proyecta un 2024 de ensueño. Desde la cocina dirigencial están ultimando detalles para arrancar a remodelar el Gigante. También apuntan a clasificar a un torneo internacional. Por el momento tiene en sus manos un pasaje virtual a la Copa Sudamericana. Es verdad que ahora la gran obsesión es incursionar en la próxima edición de la Libertadores. Y por varios motivos. No sólo lo rejerarquizará a nivel institucional. También será un imán para traer de vuelta a un hijo de la casa que emigró hace muchos años a Europa y siempre tiene en mente volver. La operación retorno de Ángel Di María funciona a un ritmo sagrado bajo total hermetismo. Pero para ver a Fideo haciendo hervir de felicidad a su masa desde el corazón de Arroyito deberán antes cerrarse varios temas. Por eso, estas seis fechas que restan de la Copa de la Liga son de sumo interés para las autoridades canallas y cuerpo técnico. No solo engloba en lo estrictamente deportivo una posible incursión en el torneo más importante del continente. Hay factores a nivel ejecutivo que también jugarán su propio partido. No en vano la comisión anhela ampliar y modernizar su casa a la brevedad. Apunta a preparar el terreno y condiciones para repatriar a uno de los jugadores más importantes que parió estas tierras en las últimas décadas. Angelito es un futbolista consagrado y amerita que el terreno auriazul esté sólido para poder desplegar la alfombra roja si pega la vuelta como todos esperan.