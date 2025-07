El vuelto a Milei con la misma moneda: Fantino, Toto y los gobernadores

El gobierno operó para voltear los proyectos de los gobernadores y las redes se la dieron vuelta. Reacción por tocarle lo más sagrado. Santa Fe vs Mercado Libre

El gobierno de Javier Milei quedó expuesto y desencajado un 9 de julio , que en teoría siempre es festivo, lleno de escarapelas y de baja intensidad. En este le salió todo mal y, probablemente, será recordado como un día clave: aquel que le pagaron con la misma moneda . Y no una, sino dos veces.

El conductor sostuvo que los gobernadores y “mandrilandia” teledirigen “un misil en un agujero que es superávit fiscal”. Si ese misil entrara y le lastimara el superávit “vamos a bailar, se va a mover la nave”.

En redes, un usuario recortó el contenido de Fantino donde cuenta el eventual descalabro, la “zozobra”, y “tres meses picantísimos”. No se explica la condición necesaria de la aprobación de los proyectos para llegar a eso.

Eso desesperó al gobierno que a través del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, empezó una desmentida en lugar de aclaración, y tildó a todo de operación a través de una edición de IA. Fantino lo dijo, pero el editado no estaba completo.

"Lo digo 3:29 de la tarde del 9 de julio: va a volar el riesgo país, el dolar se va a ir para arriba, seguramente el gobierno tenga que intervenir, va a haber ruido en la calle y van a ser 3 meses picantisimos".



pic.twitter.com/V9uAhckQq0 — mauro (@MauroFdz) July 9, 2025

Fue tal la necesidad de explicación que Caputo mostró la conversación por WhatsApp que tuvo con el presidente donde le hacía una devolución de una entrevista donde comentaba lo mismo que dijo Fantino. Milei publicó en su cuenta de X una aclaración bajo el título “Desmontando la opereta”. Entró la balubi, se diría ahora.

En rigor, todo esto evidenció que el gobierno tiene atadas las variables de manera frágil al punto de preocuparse por una simple malinterpretación de datos. Probablemente, entró en la fase en que se le cuestiona el relato y le molesta.

Santa Fe vs Mercado Libre

Un episodio similar se dio, aunque sin el mismo impacto obviamente, entre el gobierno santafesino y Nación por la discusión de ingresos brutos y Mercado Libre.

La empresa de Marcos Galperín y el mileísmo sostienen que Santa Fe aumenta esa alícuota en todas las transacciones de la firma. Denuncia el aumento del gravamen sin especificar que es solo para los intereses que cobran para financiamiento, adelanto de dinero o préstamos que hace Mercado Pago, y que de esa manera se emparada a las billeteras virtuales con los bancos tradiciaonels.

Hace unos días, el convencional y diputado nacional mileísta Nicolás Mayoraz publicó un reel en Instagram donde recibe un paquete de Mercado Libre y dice que ahora es más caro culpa Maximiliano Pullaro.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, capturó el momento en que habla de aumentar IIBB a los servicios de Mercado Libre y se le dio la vuelta. “Acá el Diputado Nacional libertario está proponiendo que aumentemos al 9% la alícuota de ingresos brutos a las plataformas de venta on line. Desde el 5% actual o 6,5% si son realizadas mediante PSP como MELI”. De nuevo, con la misma moneda.

Acá el Diputado Nacional libertario está proponiendo que aumentemos al 9% la alícuota de ingresos brutos a las plataformas de venta on line. Desde el 5% actual o 6,5% si son realizadas mediante PSP como MELI.



Que lo sepa su jefe Toto.



No lo vamos a hacer.



pic.twitter.com/HsQexqZISP — Pablo Olivares (@polivares3) July 8, 2025

El vuelto de los gobernadores

Por otro lado, los gobernadores también le pagaron con la misma moneda. Ya no con una manipulación u otra interpretación, sino con la política fiscal. Luego de sufrir recortes por todos lados, el vuelto es similar. Se trata de los dos proyectos promovidos por los 24 gobernadores para coparticipar el impuesto a los combustibles líquidos y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Parecen decirle al gobierno “nos tocás la plata, no nos devolvés el dinero que aportamos y que retenés ilegalmente, no reparás una ruta, bueno, de algún lado la tenemos que sacar”. Claro que sostienen que no afecta al equilibrio fiscal, pero Milei dice lo contrario.

“Los gobernadores quieren romper todo. Todas las aberraciones que están tratando de hacer son 2,5 del PBI. Todo ese paquetazo son 2,5 del PBI y está claro que quieren destruir”, escupió el presidente con Luis Majul antes del episodio Fantino.

Los mandatarios materializaron con una jugada política el enojo de una frase: “Tu superávit está sentado en el dinero que no nos querés girar”. En otras palabras, tu superávit es a costa nuestra, lo pagamos nosotros. Además, supieron encontrar la hendija donde más le duele. Lo dijo el propio Fantino, “un misil en un agujero del superávit fiscal”.

Los gobernadores le jugaron con política y lo volvieron a hacer sentir como un novato. Las redes le ganaron como outsider y también como actor del poder. Lo cierto es que de un lado y del otro se entró en una vorágine de mal uso de la información, por momentos deshonesta, y amoldada a los intereses políticos. Nada nuevo, nada sorprende, es una fase más de la supervivencia política.