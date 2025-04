Éver Banega, feliz por la victoria de Newell's: "Hemos cambiado la mentalidad y el orden"

La ausencia de Cristian Fabbiani en la habitual conferencia de prensa (no pudo realizarla por una sanción de la Liga al ser expulsado) dio pie a que Éver Banega fuera la voz Leprosa después de la gran victoria de Newell's por dos a cero ante Huracán y que lo mantiene vivo en la esperanza de clasificar a los octavos de final de la Liga Profesional.

El ingreso de Juan Ignacio Méndez, en el último cuarto del encuentro, le dio la posibilidad de reubicarse más adelante siendo la manija definitiva del once. "Sabemos las cualidades que tiene Juani (Méndez) cuando ingresa en la mitad de cancha, es muy bueno y nos da un poco más de aire a los que podemos jugar más adelante, pero me siento cómodo en cualquier posición que me ponga el técnico en mitad de cancha", explicó.