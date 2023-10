Central le dio luz verde de manera rápida a la memoria y balance

Uno de los oradores de la jornada fue el máximo directivo de Arroyito, Gonzalo Belloso, quien no dudó en exteriorizar que “recibimos un club armado para la quiebra. No imaginaban que Central era tan grande y que lo íbamos a poner de pie”. También destacó con marcado énfasis que “pagamos más de ocho millones de dólares de la gestión anterior”.

Quedó aprobada la Memoria del ejercicio 01/07/2022 al 30/06/2023. A continuación se expondrá el Balance pic.twitter.com/nSokxikM1u — Rosario Central (@RosarioCentral) October 27, 2023

Por su parte, según destacó infocanalla, el socio y ex candidato a presidente Juan Cruz Rodríguez expuso en su momento que “tenemos que mostrar de quién es la deuda, porque sino no hay responsables. Como asambleísta no me quiero sentir parte. Estos números tenían que estar reflejados. No queremos convalidar un balance que no nos están mostrando”.