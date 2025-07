La muestra de fotografías "El costo humano de los agrotóxicos" se exhibirá en Cañada Rosquín

Los disertantes del conversatorio serán el diputado provincial Carlos Del Frade, quien expondrá sobre el tratamiento del proyecto modificatorio de la ley N° 11273/95; también Carlos Manessi, integrante de la Multisectorial, quien hablará sobre los impactos en la salud y el ambiente del actual modelo agroindustrial.

La exposición fotográfica permanecerá abierta a las visitas durante cuatro días. “Esta actividad pretende generar conciencia social sobre el uso de agrotóxicos y su impacto en la salud de las poblaciones, y promover la participación social en la búsqueda de garantizar los derechos a un ambiente sano”, expresaron los organizadores de la actividad.

Antecedentes

“El costo humano de los agrotóxicos”, del reportero gráfico bonaerense, Pablo Piovano, hace varios años que recorre las localidades de la provincia de Santa Fe y Entre Ríos. De la mano de la Multisectorial Paren de Fumigarnos, como organizadora del cronograma de visitas y de las actividades que acompañan en cada presentación, la exposición de gigantografías retratan el impacto del modelo agrario extractivista en la salud de las poblaciones rurales.

Durante tres años Piovano recorrió 15 mil kilómetros y visitó las provincias de Entre Ríos, Misiones, Chaco, Córdoba y Santa Fe. En su recorrido recogió un centenar de testimonios de víctimas de fumigaciones con agrotóxicos y dejó memoria del impacto real que los agroquímicos provocan en bebés, niños y adultos, en tiempos de una lógica expansión de los cultivos genéticamente modificados. Pablo se propuso corroborar los datos que había escuchado sobre los efectos que el herbicida de uso más extendido, el glifosato, estaba provocando.

En noviembre de 2014 -el primero de los tres viajes que conforman su registro documental- conoció a Fabián Tomasi, un peón rural y banderillero de aviones fumigadores, quien lo recibió en su casa de Basavilbaso, en Entre Ríos y, entre muchos otros detalles, le contó que terminaba sus jornadas laborales bañado en veneno. “Fabián fue el que me mostró la dimensión de la catástrofe. Él me ayudó a guionar el resto del viaje. El me conmueve, me hace reír, está paradójicamente lleno de vida y de fuerza”, contó entonces Piovano.

Tomassi se convirtió en una muestra y denuncia tangible del daño que produce el actual sistema de producción agroindustrial. Murió en 2018 víctima de los problemas de salud que le provocaron la exposición a los venenos utilizados en los cultivos.

