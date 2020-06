Javkin pide extremar todas las precauciones

El intendente Pablo Javkin pidió ayer a los ciudadanos que viajen por trabajo fuera de la provincia que tomen todas las precauciones y cumplan con las medidas para evitar posibles contagios de coronavirus. "Les pedimos que no hagan vida normal cuando estén en Rosario", advirtió.

Es que ante los contagios producidos por un transportista de alimentos que regresó de Buenos Aires, y la repetición de casos similares en otras localidades, el municipio enfocará la vigilancia sobre las personas que trabajan en otras provincias con circulación de coronavirus y luego regresan a la ciudad.

"Estamos trabajando con la provincia en identificar a los trabajadores de la ciudad que viajan a lugares donde hay circulación de coronavirus. No se puede impedir el trabajo, pero sí tenemos la convicción de pedirles que, cuando retornen a la ciudad, vuelvan a una fase anterior de cuarentena", describió.

En ese sentido, el titular del Palacio de los Leones citó el ejemplo de un trabajador de la salud que dio positivo de coronavirus luego de haber estado en la localidad bonaerense de Campana. "Se trata de alguien que viajó por trabajo. Supo que un compañero tenía síntomas y también sintió signos de la enfermedad. Volvió a la ciudad, se aisló asimismo y de su familia; hizo la consulta y se confirmó la enfermedad, pero sus contactos estrechos estaban preservados", explicó.

"Les pedimos a quienes tienen la obligación de viajar por trabajo, que no vayan a una reunión familiar o a un restaurante, no vivan una vida normal cuando estén en Rosario. En eso hay que poner la vigilancia", remarcó el intendente.

Javkin solicitó que quien no esté obligado a viajar, no lo haga. "Esa es la recomendación fuerte: no viaje. Y el que viaja, tiene que avisar y adoptar las medidas de precaución", remarcó.