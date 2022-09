Ataques a colectivos: UTA asegura que varias líneas circulan con custodia policial

>> Leer más: Ataques a colectivos en Tío Rolo: reforzarán la seguridad y el 132 retoma su recorrido completo

Copello agregó que los policías arriba de los micros “son servicios adicionales de seguridad que cubren las empresas". Amplió: "Con el Ente de la Movilidad trabajamos en conjunto en este tema. Cuando falta personal en determinado lugar enseguida participa para que se vuelva a retomar la custodia. Esto no es nuevo. Viene de hace años y es la solución que pudimos encontrar para prestar el servicio”.

El dirigente precisó que la custodia en los colectivos se da “a partir de las ocho de la noche". En general, "uno o dos policías acompañan como ocurre en el caso de la 132 o la 140, hay líneas en zona norte también. Todo va variando de acuerdo a como suceden los hechos”.

“No sabemos qué hay detrás de estos hechos de violencia. Si son unos pibes que están aburridos y juegan así, rompiendo colectivos, o si hay otra cosa detrás. Este tipo de hechos se vienen sucediendo. Cada tanto también sucede un robo. Vemos a vecinalistas que se quejan porque no hay colectivos. No hay colectivos porque no hay seguridad en la zona. Es un medio de transporte que moviliza a los habitantes del lugar. No es garantía de seguridad”, añadió.

El líder de la UTA local sostuvo que desde la organización, la falta de seguridad en los micros “es un tema al cual no se le quita el ojo de encima, porque lamentablemente se reiteran los hechos. Y en función de eso, se toman medidas no tan estrictas que permiten que algún sector de la ciudad no se quede sin servicio, haciendo un recorrido más seguro”.