La tragedia volvió a golpear a la familia del futbolista Emiliano Sala. A tres meses de la muerte del jugador, se conoció el fallecimiento de su padre, Horacio Sala, fulminado por un infarto. El rostro devastado del padre de Emiliano se había hecho tristemente conocida durante los días de angustia en que se buscaba aún con alguna esperanza al jugador, caído en el canal de la Mancha una noche de enero, cuando viajaba en un avión liviano para incorporarse al equipo galés Cardiff. Emiliano tenía 28 años y se le abrían las puertas de la Premier League.

La noticia fue confirmada por Julio Müller, intendente de Progreso: "El 2019 no deja de sorprendernos con estas noticias en este pueblo. A las 5 de la mañana me llamó la señora, la pareja de Horacio, me dijo que él estaba muy descompuesto y que estaban los médicos ahí; yo vivo a cuatro cuadras, pero cuando llegué a su domicilio ya había fallecido".

No lo pudo superar

Horacio, que vivía en Progreso con su actual pareja, murió a los 58 años a raíz de un paro cardíaco, confirmó el jefe comunal. "Lo de Emiliano fue algo que nunca pudo superar. Cuando se encontró el cuerpo se pensaba que se podía cerrar el círculo. Pero me imagino que para ellos, con todas las noticias que salieron a la luz sobre el piloto o que ahora el club (Cardiff) no quiera pagar debe ser muy difícil", aseguró a una radio.

"Había estado con él en la semana, lo crucé en la calle y pasamos media hora hablando de la cosecha de la soja, del camión? lo había notado mejor, con ganas de hablar", aportó Daniel Ribero, presidente del club San Martín de Progreso, en comunicación con un canal.

La última aparición pública del papá del ex futbolista del Nantes había ocurrido en febrero, cuando se enteró de que el avión había sido encontrado en el Canal de la Mancha. "No lo puedo creer?. Esto es un sueño? Un mal sueño? Estoy desesperado", sostuvo entonces a los medios.

Emiliano Sala se convirtió el pasado mes de enero en el fichaje más caro en la historia del Cardiff inglés, pero murió a finales de ese mes en un accidente aéreo en el Canal de la Mancha. Tras la catástrofe, los clubes han estado envueltos en una disputa por el pago del pase. El Nantes reclama el dinero y la entidad galesa alega que la incorporación aún no era efectiva.

Piloto daltónico

El 30 de marzo se conoció que David Ibbotson, piloto del avión en el que iba el futbolista argentino y que se estrelló en el Canal de la Mancha el 21 de enero de este año, no contaba con autorización para volar de noche, según informó la BBC. El accidente ocurrió en horas de la noche. De acuerdo a la publicación de la cadena británica, el piloto, que falleció al igual que el ex jugador del Nantes y Cardiff, era daltónico, lo que le impedía maniobrar en óptimas condiciones en horarios nocturnos.

Sala, de 28 años, y Ibbotson, de 59 años, volaban el 21 de enero a bordo de un monomotor Piper PA-46-310P Malibu entre Francia y Gran Bretaña cuando desaparecieron de los radares a unos 20 km de la isla británica de Guernsey, situada en el Canal de la Mancha.

La desaparición desató una conmoción internacional y la familia se negó a aceptar el fin de la búsqueda oficial que duró apenas tres días. Entonces se realizó una colecta, a la que aportaron figuras famosas del fútbol mundial y compañeros de Sala. El costoso operativo dio resultados, y el 6 de febrero se pudo recuperar el cuerpo del jugador del fondo del mar. Aún estaba dentro de los restos del avión. Las autoridades británicas anunciaron ese día que recuperaron tan solo a una de las dos personas que tripulaban la aero nave. En los primeros momentos no se sabía si era de Sala el cadáver. Finalmente las autoridades forenses establecieron que sí era su cuerpo. El cadáver del piloto continúa perdido. "La operación se desarrolló con la mayor dignidad posible y las familias fueron informadas de los progresos alcanzados", explicó ese día la autoridad inglesa. El cuerpo se trasladó a Portland, donde se realizó la autopsia e identificación. Luego el cuerpo fue enviado por vía aérea a la Argentina.

Finalmente, el 16 de febrero, Sala fue velado y sepultado en Progreso. La prensa internacional envió periodistas a cubrir la ceremonia: el caso de Emiliano conmovió a todo el mundo futbolístico. El cuerpo del futbolista fue velado aquel sábado caluroso de febrero en su pequeño pueblo natal de Progreso, donde fue recibido como un héroe entre lágrimas colectivas por familiares y amigos antes de su cremación.

Hubo ese día dolor, incomprensión, rabia y también cuestionamientos a lo ocurrido eran los sentimientos más expresados en Progreso ese día. "Es algo que no termino de comprender y de aceptar, porque duele muchísimo. El pueblo se apagó, mi pueblo se apagó desde el 21 de enero, y desde ahí, bueno, hasta el día de hoy. Solamente pido resignación a la familia, a sus amigos, allegados", dijo entre lágrimas Lucía Torres, vecina de Progreso. "La verdad yo no entiendo mucho de esto. Me gustaría encontrar un responsable, alguien que me diga ‘bueno, pasó esto', pero solo la fatalidad parece que nos llevó a esto", expresó a los medios una tía del jugador, Mirta Taffarel.

La muerte de Emiliano también causó conmoción en Francia, y su ex equipo, Nantes le hizo un impresionante homenaje, con la cancha llena de hinchas que no podían contener las lágrimas. Al velatorio en Progreso viajaron su amigo y compañero en el Nantes, Nicolas Pallois (quien fue uno de los elegidos para portar el ataúd), el técnico Neil Warnock del Cardiff, y el director general del club, Ken Choo. Ese día, el padre de Emiliano no habló. Estaba tan conmovido que le resultó imposible. Horacio era un duro camionero, habituado a la ruta y a las condiciones de ese oficio. Pero su sensibilidad de padre estaba intacta, y claramente no podía soportar lo que estaba viviendo.

El homenaje a "Emi"

Ese sábado de febrero, el cuerpo de "Emi", como lo conocía todo el mundo en Progreso, fue visitado por prácticamente todos los vecinos del pueblo, que se acercaban de a uno, llevando al jugador muestras de cariño y flores. En un silencio respetuoso el pueblo mostró su dolor estremecedor ante la pérdida de su ídolo, un deportista apegado a sus raíces y conocido por su humildad. Sala fue velado de manera pública en la sala del club San Martín, donde de niño dio sus primeros pasos como jugador. Tras ser contratado y anunciado oficialmente como nuevo refuerzo del Cardiff City, Emiliano regresó a Francia el 19 de enero para despedirse de sus ex compañeros. Willie McKay, el empresario que intermediario, fue el encargado de organizar tanto el vuelo. La entidad galesa se niega a transferir los 17 millones de euros pactados.