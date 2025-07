Silvana Dal Lago: "No fue fácil, hace 30 años era raro que una mujer dirigiera una empresa"

“ Nosotros no empezamos haciendo ropa deportiva. Hacíamos prendas de mujer ”, recuerda Silvana Dal Lago , fundadora de Sonder , durante su conversación con Tomás Trapé en el ciclo In Situ . Lo dice con una mezcla de orgullo y asombro por lo que fue capaz de construir junto a su familia: una de las marcas deportivas más importantes del país , nacida en Rosario y con fuerte arraigo en el deporte argentino.

La reconversión hacia la indumentaria deportiva fue paulatina pero estratégica. “Empezamos a vender ropa para jugadores de vóley. Era algo que no se conseguía fácilmente. Entonces nos pidieron camisetas, luego conjuntos, después buzos”, relata Dal Lago. La apuesta fue crecer de manera ordenada, respetando principios fundacionales: producir en Argentina, generar empleo local y mantener una cultura de empresa basada en el respeto, el compromiso y la cercanía.

“Una empresa es una gran familia”, afirma Silvana, y esa frase resume buena parte de su filosofía de gestión. En Sonder trabajan sus tres hijos, y siempre apostaron por equipos sólidos y duraderos. “En Sonder hay empleados que están desde el primer día. Y nuestros hijos crecieron con la empresa: los llevábamos de chicos, les enseñábamos desde chiquitos, y ahora ellos están en roles clave”, resalta.

Dal Lago destaca que la compañía nunca dejó de producir en Rosario, incluso cuando la tendencia global era tercerizar en Asia. “Para nosotros era fundamental sostener la producción acá. Tiene un valor simbólico, pero también es una decisión estratégica: sabemos lo que hacemos, lo controlamos, lo podemos mejorar constantemente”, explica.

La cultura del trabajo es otro pilar. “Mis hijos trabajan desde los 14 años. Empezaron haciendo tareas simples: ordenar la mercadería, preparar envíos, acompañar al chofer. Lo importante es que aprendan que nada viene solo”, remarca.

En la actualidad, Sonder tiene más de 100 locales en todo el país, produce miles de prendas por mes y viste a una decena de equipos deportivos, entre clubes y selecciones. Pero Dal Lago insiste en que lo más importante no es el tamaño sino la identidad. “Los clubes nos eligen por cómo somos, por cómo respondemos, por cómo los acompañamos. No somos solo proveedores, somos socios en el crecimiento”, asegura.

En tiempos donde muchas marcas se construyen a fuerza de marketing, Sonder sigue apostando al boca a boca, el vínculo real y la coherencia. “No queremos ser una marca de moda. Queremos ser una marca que represente valores. Que cuando alguien vea una prenda diga: esto es Sonder, esto es confianza”, explica.

Hacia el final de la charla, Dal Lago reflexiona sobre el lugar de las mujeres en el mundo empresario. “No fue fácil. Hace 30 años, una mujer dirigiendo una empresa era algo raro. Pero nunca me dejé llevar por eso. Hice lo que tenía que hacer, como sabía hacerlo”, afirma. Hoy es una referente no solo del sector textil sino del emprendedurismo rosarino.

“Nos costó mucho llegar hasta acá. Y sabemos que puede costar mantenerlo. Pero cuando uno trabaja con convicción, todo se puede”, concluye.