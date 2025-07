Malcorra levanta la mano y pide lugar en el equipo que este sábado recibirá a San Martín en Arroyito

A Ariel Holan le queda sólo el entrenamiento de este viernes para definir los once que recibirán el sábado a San Martín de San Juan, pero después de lo que fue el el trabajo matutino de este jueves el DT ya tiene más o menos en claro lo que pondrá en cancha. Y en ese cuadro de suposiciones, Ignacio Malcorra es uno de los que mayores chances tiene de reinsertarse en el equipo, luego de estar ausente frente a Lanús. También hay quienes le apuntan con firmeza a Giovanni Cantizano, ya que Jaminton Campaz no sería arriesgado. De confirmarse lo que el técnico canalla probó, serían las dos variantes respecto a los once que vienen de jugar en La Fortaleza.