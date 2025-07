Paritarias: la provincia retoma el diálogo la semana próxima

"Sabemos que cualquier índice de inflación impacta en los bolsillos de los empleados, pero también sabemos que debemos continuar acompañando el poder adquisitivo con una política responsable, equilibrada y equitativa", graficó una alta fuente consultada.

¿Qué dicen los gremios estatales?

El titular de Sadop Rosario, Martín Lucero, puso los números de los profesores de colegios sobre la mesa. "El gobierno nos debe 6 puntos atrasados en el año, y vamos por una oferta trimestral de un 2 por ciento cada mes para julio, agosto y septiembre. No queremos acuerdos semestrales, menos aún en un octubre marcado por las elecciones nacionales luego de las que podría haber una aceleración inflacionaria", estimó Lucero.

El sindicalista sacó lápiz y papel e hizo sus números: la inflación acumulada de este 2025 y calculada por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) da 16,4 por ciento. "Y en el mismo período el aumento salarial fue de sólo el 11,6 por ciento. Es decir nos deben entre 5 y 6 puntos", calculó para concluir: "El salario docente da menos que la tabla oficial por la que se rige el gobierno".

Por su parte, el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, también hizo sus cálculos aunque se mostró más cauteloso a la hora de proyectar los incrementos pensados para el tercer trimestre. "Inflación del 16,4 por ciento contra un aumento salarial a los activos del 13 por ciento (5 en el primer trimestre, 8 en el segundo trimestre). Estamos quedando debajo de la inflación, sin una recuperación del poder adquisitivo y sin tener en cuenta lo perdido en 2024, y la deuda de 2023", enumeró.

Pero hubo más del líder de los maestros de escuelas públicas. "El ámbito paritario debe funcionar como una paritaria. Es decir que sea una auténtica negociación colectiva, con resultados de las reuniones técnicas, condiciones de trabajo, aspectos pedagógicos y salariales. Es decir, no queremos lo que se da en la actualidad, donde en un segundo encuentro se presenta una propuesta por parte del gobierno en forma unilateral, no se discute, no se puede modificar ni contemplar pedidos. Es decir una oferta a sobre cerrado", amplió Alonso.

En esta línea, el gremio insistió en que se pueda discutir presentismo, aguinaldo, y el pago en simultáneo a los jubilados docentes. "Tampoco hay precisiones sobre traslados en los niveles inicial y primaria y queremos también discutir políticas educativas, y cuestiones pedagógicas que incluyan una mirada de los trabajadores de la educación", remarcó.

En síntesis, la mirada de Amsafé se resume con un concepto en cuanto a lo salarial: "Quedamos un 3,4 por ciento por debajo en este 2025 y con la idea de solo empatarle a la inflación no alcanza. Es necesario una oferta que dé cuenta de lo perdido con una mirada integral, con lo que sufren los jubilados en las dilaciones para el cobro y lo que muchos compañeros señalan que es la recuperación del poder adquisitivo del salario en un contexto de un debate más abarcativo. Como dato, un maestro que se inicia percibe 770 mil pesos, es decir está lindero a la indigencia, es algo vergonzoso", remató Alonso.

Punto de equilibrio en paritarias

En la previa a los encuentros paritarios, y en una nota de La Capital, el ministro de Educación santafesino, José Goity, adelantó que se buscará encontrar "un punto de acuerdo" entre las necesidades de recuperar salarios por parte de los maestros y la capacidad dentro de las arcas del fisco provincial.

"Queremos encontrar una salida que probablemente no sea la óptima y no nos deje a todos conformes, pero habrá que hacer un esfuerzo para llegar a un acuerdo", vaticinó el titular de la cartera educativa.

Con dos paritarias que se cerraron por decreto con Amsafé, Goity abrió el paraguas para buscar una salida consensuada y en acuerdo con el gremio: "Sabemos que las condiciones son muy complejas para los docentes, quienes han perdido ingresos de manera abrupta, pero también existen problemas para las arcas estatales. Por lo tanto hay que estar atentos a contemplar ambas situaciones: la necesidad de recomponer salarios que por supuesto reconocemos, pero también la exigencia de sostener el fisco santafesino. En este balance tenemos y queremos encontrar una salida que probablemente no sea la óptima, que no nos deje a todos conformes, pero estamos conscientes de que hay que hacer un esfuerzo para encontrar un punto de equilibrio".