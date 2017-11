Alfredo Leuco, en el centro de la polémica

Alfredo Leuco y su hijo Diego protagonizaron un incidente que empañó la ceremonia de los Martín Fierro de Radio. El periodista criticó el discurso que leyó una columnista del programa de Reynaldo Sietecase, ya que el rosarino llegó tarde a la ceremonia.

Ese discurso le pedía al gobierno "que no mire para otro lado, que se hagan cargo porque menos medios implica menos voces y menos voces implica menos libertad de expresión, hay algunos que se pasan echándole la culpa al gobierno anterior o a los empresarios que se fueron".

Tras lo cual, Leuco lanzó que "Sergio Szpolski y Cristóbal López son verdaderos delincuentes de los medios de comunicación. Lamento mucho los compañeros que se quedaron sin trabajo, pero hay que saber elegir bien quién es el tipo que tiene que estar en los medios", destacó el experimentado conductor de TN.

La cosa pasó a mayores cuando un integrante del programa de Víctor Hugo Morales le gritó a Leuco insultos antisemitas y le exigió que hable sobre los despedidos de DYN (Diarios Y Noticias).

Fue allí cuando Diego Leuco, que había ganado una estatuilla por mejor analista político y económico en "Lanata sin filtro" (Mitre) intentó increpar a la persona que insultó a su padre. El joven periodista fue detenido por su novia y posteriormente un grupo de invitados lo tranquilizaron.

Luego, en Twitter, Sietecase desmintió cualquier participación en este conflicto: "Están diciendo cualquiera. 1. Llegué tarde xq estaba leyendo poesía en El amor muerde. 2. No nos peleamos c nadie. Aunque hay mucha gente enojada con la vida. Además si esa lluvia me moja tiro el paraguas" se leía textual en la red social del pajarito. Y en otro Tweet escribió "Esto es falso. Tengo dos productoras y desde nuestra mesa no gritaron nada. Espero q a @diegoleuco le quede claro. Trolls abstenerse" ¿Continuará?