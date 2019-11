Luli le da consejos a las primeras damas

La modelo Luciana Salazar le recomendó al presidente electo, Alberto Fernández, “atender la pobreza porque hay mucha gente pasando por situaciones críticas”. También dijo que “le hubiese gustado” que Juliana Awada hubiera tenido otro carácter, más decisivo en la vida argentina. Estas y otras opiniones sobre política doméstica están incluidas en una entrevista que la revista “Caras” le hizo a la mediática, famosa últimamente por anuncios políticos que no todos resultaron equivocados. La conductora opinó sobre el traspaso entre Juliana Awada y Fabiola Yañez: “A mi me hubiera gustado una primera dama mucho más presente en un momento en que la mujer está mucho más empoderada, me hubiese gustado verla más activa”. En ese sentido, le aconsejó a Fabiola Yañez que sea “una mujer auténtica y dentro de su look aplicarlo al protocolo sin salir de su estilo”. Salazar cada vez marca más una distancia con la farándula para inmiscuirse en la política argentina: “Si fuera primera dama me gustaría tener un rol muy activo, sin querer sacarle protagonismo a nadie. Conformar una sociedad política, con amor obviamente”, confesó. Sin embargo, para convertirse en primera dama todavía resta que consolide alguna relación con un político que tenga chances presidenciales. Tal vez en el futuro lo logra y mientras opina de todo.

Las fiestas de los periodistas a fin de año

En un giro que la situación impone, como lo es una crisis económica que golpea a todo el país, parece que este año habría muy modestas celebraciones organizadas por los entes públicos para agasajar a la prensa. Si se confirma esta tendencia configuraría una verdadera contribución al sentido común porque la situación impone austeridad absoluta. Más está decir que si algunos gobiernos municipales, Rosario entre ellos, tienen dificultades para pagar los salarios en tiempo y forma, mal podrían destinar recursos a fiestas costosas que tampoco aportan mucho. En fin, según supo esta columna, este fin de año reinará la humildad.

Los contenedores y el olor nauseabundo

Es habitual, sobre todo en la zona céntrica, evitar pasar cerca de los contenedores de basura porque emanan un hedor insoportable. Es probable que el clima cálido contribuya a empeorar la situación y los pequeños restos de basura que inevitablemente quedan depositados en el fondo de los recipientes se descompongan con mayor facilidad. También es sabido, y visto, que hay gente que los utiliza como baños públicos.