El ecommerce crece de la mano de una logística más robusta

“El indicador respecto del año pasado nos muestra que el comercio electrónico no sólo crece sino además que genera nuevos empleos”, indicó Gustavo Sambucetti, director institucional de la Cace.

Al respecto explicó que las empresas que participaron de la muestra indicaron que el 11% de su nómina de empleados está esta asignada al e-commerce y el 60% de ellas incorporó o reasignó personal para esa área”.

Según el estudio, en 2021 el sector siguió creciendo: fueron vendidas 381 millones de unidades, un 52% más que en el año anterior, a través de 196 millones de órdenes de compra (un 20% más que en 2021), y el ticket promedio de compra fue de $7.757. Además, se sumaron 684.459 nuevos compradores, registrando una suma total de 20.742.665 compradores online.

También los compradores modificaron su frecuencia de compra. Eugenia Ardura, de Kantar Insights explicó que los ocasionales, es decir los que compran cada 2-3 meses o menos, comenzaron a tener más participación: pasaron del 36% en 2020, al 42% en 2021.

En tanto detalló que los compradores cotidianos, aquellos que compran entre una vez por semana y una vez por mes, pasaron a representar un 20%, contra el 19% en 2020.

Finalmente los compradores regulares, que realizan compras todas las semanas, se redujeron a un 38% del total los regulares (vs 46% en 2020). “Esta menor actividad online, se puede explicar con el retorno paulatino a las actividades presenciales”, dijo y explicó que durante 2021, los compradores online argentinos salieron más a comer (18% vs 6% en 2020), fueron más al cine (10% vs 6% en 2020) y visitaron más tiendas físicas para comprar calzado e indumentaria (17% vs 11% en 2020).

A la hora de definir los medios de pago, la tarjeta de crédito sigue siendo el más elegido por los usuarios (76%), seguidos por los pagos en efectivo (11%) y tarjeta de débito (7%). Completan el mix las billeteras electrónicas y las transferencias bancarias (5%).

Rubros y facturación

Según el relevamiento de Cace, los cinco rubros que más facturaron en comercio electrónico fueron : equipos de audio, imagen, consolas, TI y telefonía: $247.085 (creció un 61% vs año anterior); alimentos, bebidas y artículos de limpieza $226.088 (creció un 51% vs año anterior); artículos para el hogar (muebles, decoración) $197.251 (creció un 66% vs año anterior); pasajes y turismo $177.041 (creció un 293% vs año anterior) y electrodomésticos (línea blanca y marrón) $112.102 (creció un 66% vs año anterior).

Por otra parte, durante 2021 se evidenciaron otros crecimientos por encima de la media de algunas categorías que se están consolidando como entradas a espectáculos y eventos (+501% vs 2020, el rubro de mayor incremento porcentual), indumentaria no deportiva (+102% vs 2020) y accesorios para autos, motos y otros vehículos (+100% vs 2020).

“Si bien el crecimiento del 2021 fue más moderado que el año anterior, observamos que más allá de la vuelta paulatina a la normalidad, los consumidores argentinos incorporaron el comercio electrónico como un hábito, el cual alternan con los locales físicos”, agregó Sambucetti y detalló que para el 60% de las empresas encuestadas, el e-commerce ya representa más del 10% de sus ventas, razón que las ha llevado a invertir en infraestructura y a incorporar personal para el desarrollo del negocio”. 2

La logística se afianza

Por otra parte, como viene ocurriendo en años anteriores, el informe de Cace dio cuenta de un refuerzo en la logística de las empresas, que se consolidó durante la pandemia y se fortaleció aún más en 2021. En ese aspecto, detalló que el envío a domicilio se mantiene como la principal opción a la hora de entregar los productos, con el 55%, similar al año anterior. Luego lo sigue el retiro en punto de venta (37% vs 35% en 2020) y el retiro en sucursal se mantiene igual, elegido por el 5% según lo que declararon las empresas consultadas.

Un dato destacado es que durante 2021, el 35% de las empresas abrieron o disponibilizaron un depósito exclusivo para el canal digital, como una política para mejorar el tiempo de entrega, que es lo que los usuarios más demandan. De hecho, la muestra indica que especialmente en Amba, el 23% de las compras se entrega en el día y más del 50% dentro de las 48 horas.

“El comercio electrónico continúa creciendo fuerte y eso responde a un ecosistema mucho más robusto”, dijo Alberto Calvo, presidente de Cace. También señaló que la logística “dio un salto calidad importante que le dio solidez y calidad al sistema, lo que genera habitualidad y fidelidad por parte del consumidor”.

El efecto PreViaje

El programa PreViaje fue un fuerte disparador de las compras vía e-commerce, mucho más aún luego del año más estricto de pandemia, cuando el turismo había quedado relegada como actividad económica.

“Pasajes y turismo luego de un 2020 muy pobre volvieron a tener un brillo y se ubicaron en el cuarto lugar creciendo casi al 300% y creemos que en 2022 recuperará el podio”, dijo Gustavo Sambucetti, director ejectuvo de Cace. También indicó que este crecimiento “estuvo impulsado por el PreViaje, que lgoró tirar hacia arriba el índice”.

También los eventos mostraron una buena evolución tras la apertura progresiva de las actividades, y “si bien representan poco en términos de facturación, la demanda se consolida”, indicó el ejecutivo de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace).