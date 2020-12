Nadia Fink, periodista, educadora y escritora especializada en las infancias, creadora de la cooperativa Chirimbote junto al ilustrador Pitu Saá y el diseñador Martín Azcurra, le contó a La Capital cómo fue reconstruir la historia de Marcelo Bielsa, ese nene al que no le gustaba ir a la escuela, que jugaba a la pelota con zapatillas que parecían sandalias y que hoy, aún encumbrado se aparece en una gala del fútbol en jogging, además de sacarle la mano a algún político de turno que no condice con sus ideales.

bielsa niñes.jpg

¿Por qué Marcelo Bielsa?

Es que buscamos hombres reales para oponer a los superhéroes de los chicos. Veníamos pensando en Bielsa, porque lo seguimos de los inicios de su carrera como DT. Y nos parecía bueno mostrar esto del mundo masculino, que apunta tanto al éxito, al dinero o a la fama. Mostrar a Bielsa con sus valores de construcción de equipo y la posibilidad de sacar valores aún de la derrota, no siempre se trata de proyectar el éxito. Bielsa tiene que ver con dejar de lado la fama y dinero para empezar a pensar en construir algo colectivo como es el juego, un partido de fútbol. Nos parecía que los de él son valores que van de la mano con su coherencia en el trabajo. Era muy piola rescatarlo para las infancias.

¿Cómo lo reconstruyeron?

Siempre nos importa contar cómo eran estos personajes cuando eran niños, porque ayuda a que se reflejen las infancias, sino siempre son personas adultas que están haciendo un montón de cosas. Encontramos cositas muy divertidas también, como que era bastante cabroncito desde chico y nos pareció que esa prolongación de esa cara más seria, más “cara de culo” como le dicen comúnmente estaba buena. También su deseo de jugar a la pelota todo el día, su gusto por el fútbol que sigue siendo su gran pasión desde otro lugar y también esta cosa de que siempre fue de analizar todo. Son rasgos que venían de pequeños y que están buenos para contarlos.

Bielsa, entre tanto, suele referirse mucho a la frustración. Tomaron el tema como uno de los centrales. ¿Por qué?

De la frustración un poco la idea es esta: saber que más allá de que uno pueda planear tantas cosas no deja de ser un juego y el azar juega su propia historia. El siempre trata de rescatar eso. Hay una frase muy conocida de Marcelo que dice “acepten la injusticia que todo al final se equilibra”, que es una gran frase pero que al final no la pusimos porque él es un gran luchador contra la injusticia. Si se la lleva a la vida parece que no se puede cambiar nada. Aunque eso lo dice, particularmente, por una derrota. Y en ese sentido cobra valor y está bueno esto de que a veces se gana y a veces se pierde. El tema es cómo vas utilizando esos recursos de los que él habla para que sea un camino para ir trazando. Después, que vaya bien o que vaya mal depende del azar y no hay que estar frustrándose todo el tiempo. A lo que él mismo apunta es a que (el fútbol) no deja de ser un juego y hay que estar contento por otras cosas en la vida. Se aprende de las derrotas del juego pero la vida es otra cosa también.

Bielsa RGB.jpg

A Bielsa se le pueden contar muchas "locuras", ¿cómo hicieron para seleccionar las que cuenta el libro?

Para los libros hay que seleccionar 12 momentos de ese personaje, así que siempre es difícil. Además de contar su historia hay un punto de vista desde el que lo queremos contar. Justo estábamos terminando este libro cuando en Chile se estaba votando la posibilidad de reforma constitucional (país en el que Marcelo es muy amado debido a lo que hizo como DT de la selección). Entonces, nos interesa contarlo desde otros puntos de vista, están pasando cosas que sí tienen que ver con la vida y hay gestos que por ahí cuando pasa el tiempo se pueden reivindicar aún más. Como esa escena en la que lee niega el saludo al presidente Sebastián Piñera, hablar de lo que significa Piñera para Chile, aunque sea sutil, aunque a un niño o una niña no le profundices ese tema. Saber de qué lado se para Bielsa, ¿no? O esta cosa de ir a una sala de gala de jogging porque él es técnico siempre y no le hacen falta esas cosas que la sociedad le pide. La selección tuvo que ver con cómo lo contamos y cómo lo contamos de manera divertida para que a los chicos y las chicas les guste, no para que lean la historia ye aburran.

Marcelo viene a ser el primer Antihéroe de una colección que hasta aquí no tenía personajes deportivos.

¡Tenés razón! Sí, porque tenemos dos escritores, Eduardo Galeano y Julio Cortázar, al Che, al Gauchito Gil y a Silvio Rodríguez. Ahora a Marcelito. Este es el primer personaje masculino relacionado con el deporte. Justo tiene que ver con el fútbol masculino profesional que es todo un mundo, rescatar un valor como Bielsa nos parecía que también era poder seguir mirando las cosas de otra manera. En noviembre salió Barriletas Cósmicas, en Antiprincesas, porque venimos empujando por ese fútbol femenino, feminista, disidente. Es un trabajo que tratamos de hacer desde varios puntos de vista y en conjunto.

bielsa seleccion.jpg

Por lo que deja en cada lugar que pasa y por lo que sus dirigidos hablan de él, ¿se puede decir que además de DT de fútbol es un gran educador?

Sí, a su manera, con las resistencias propias de la personalidad de Bielsa, que es muy pensante, muy analítico y que a la vez también trata de pararse desde un lugar muy humilde, entonces eso hace que por ahí le cueste en ese lugar. Pero sí, me parece que educa todo el tiempo con lo que dice, ya sea en una charla técnica, en una conferencia de prensa o en una charla en el colegio secundario al que fue. O con los jugadores de inferiores de un club. Más allá de lo que él viene haciendo, más allá de que no es perfecto, sí viene sosteniendo una coherencia en su hacer, una es que no elije equipos grandes sino aquellos en los que puede trabajar cómodo, desarrollar una idea a largo plazo y generar cosas que se sostengan en el tiempo en esa institución y en ese grupo. Es un educador no sólo por lo que dice sino también por lo que hace.