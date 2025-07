"La Voz Argentina": Lali y Soledad se enfrentaron por un particular participante

Cuando Lali vio que había sido bloqueada, y mientras todavía William estaba en plena canción, la miró a la Sole y pronunció algunos insultos: “¡La con… de tu madre! ¡Hija de p…! ¡Soledad! No puedo creerlo”, dijo Espósito. Al finalizar el show de Heredia, Lali se sacó el chaleco que llevaba puesto y amagó a retar a la Sole a un duelo físico: “No quería llegar a esto en este programa. Vení acá, Sole. No, mentira, le tengo un miedo a la Sole. Con los tubos que tiene la Sole, me llega a agarrar...”.