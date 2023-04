"La nueva vida de Toby": Una mirada distinta sobre el divorcio y la crisis de los 40

Han pasado apenas unos meses desde que arrancó el año pero pronto apareció la primera gran sorpresa en el mundo de las series. La típica “serie tapada”. Y ese etiqueta le calza perfecto porque Star+ es una plataforma que le dedica nula publicidad a sus mejores productos, que provienen de FX (en este caso) y Hulu. Se trata de “La nueva vida de Toby”, una creación de la reconocida periodista y escritora Taffy Brodesser-Akner, que adaptó su propia novela a la pantalla chica. El título en inglés (“Fleishman Is In Trouble”) es mucho más apropiado, porque los ocho capítulos se centran en la catarata de problemas que tiene que enfrentar el protagonista, Toby Fleishman (Jesse Eisenberg), un médico de 40 y pico recientemente divorciado de Rachel (Claire Danes), una exitosa (y muy ambiciosa) agente teatral de Manhattan.

En principio, esta “nueva vida de Toby” parece marchar bastante bien. De golpe, a su edad, descubre el universo de las citas online, y queda fascinado cuando se da cuenta de que hasta un tipo inseguro y tímido como él puede lograr tener relaciones sexuales intensas y variadas sin hacer mucho esfuerzo. Además, consigue ponerse en contacto con Libby (Lizzy Caplan) y Seth (Adam Brody), dos amigos de la Facultad a quienes no veía desde hace muchos años. Pero todo cambia abruptamente cuando su ex desaparece del mapa y lo deja a cargo por completo de los dos hijos de ambos. Rachel pasa por el departamento que alquila Toby y en el medio de la noche deja a los chicos sin despedirse ni dar explicaciones.

El desconcierto de Toby es absoluto. Rachel no contesta el teléfono ni se comunica con sus hijos. Pasan los días y las semanas y nada. ¿Qué pasa con ella? ¿Dónde está? En el medio, el protagonista lidia con su hija preadolescente, en su trabajo pelea por un ascenso que no llega y el estrés lo está liquidando. A partir de ahí, el protagonista va a repensar cómo su matrimonio terminó en divorcio, atando cabos de que podría haber pasado con la desaparición de Rachel.

Otra particularidad es que el protagonista es masculino pero la mirada es femenina: la voz que narra en off es la de Libby, la amiga de Toby que lo ayuda a transitar este momento difícil y al mismo tiempo se replantea su propia vida. Las actuaciones son maravillosas y hay que destacarlo. Eisenberg no es el actor preferido de nadie, pero este personaje woodyallenesco es justo para él. Y Claire Danes no está mucho en pantalla, pero en el capítulo siete (una joya del guión y una verdadera bomba) brilla con tanta intensidad que logra opacar al resto.