El Tapadogate: Susana Giménez y Graciela Alfano en guerra por una piel histórica

Susana Giménez, en declaraciones a LAM, tras asistir a la obra teatral Rocky, afirmó: “Me interesa que la Alfano está diciendo que la piel de la tapa es suya, pero es mi tapado, no es de ella”, en referencia a la escena recientemente recreada en la serie, donde Mónica Antonópulos interpreta a María Julia Alsogaray.

susana gimenez

El relato de Graciela Alfano

Luego de la declaración de Susana Giménez, Alfano en diálogo con un móvil de intrusos habló de su relación con Carlos Menem y aclaró la situación del famoso tapado.

“En ese momento, los tapados de piel se ponían en la peletería. Me llaman de la peletería y me dicen ‘Mirá, van a hacer una producción de María Julia te importa si prestamos tu tapado‘, para nada te lo presto”, contó la ex vedette.

Y recordó: “Es más, fuimos a comer con Menem y María Julia, y ella misma me dijo ‘Ay, no puedo creer, me puse tu tapado’. En ese móvil, la rubia mostró desde su celular una imagen en la que se la ve con el tapado que, según ella, usó la ex funcionaria para aquella producción.

Fue en ese momento, cuando aprovechó para reavivar un conflicto del pasado con la diva de la televisión: “Susana después no me vengas a llamar para pedirme disculpas como hiciste con el restaurant en Miami que todos me dijeron que no querías que vaya. Luego entraste, no me saludaste y después me llamas y me decís ‘no puede ser que no te hayan permitido entrar‘.

“No sería más fácil llamarme y decirme “Grace era este el tapado, yo pensé que era uno mío y yo te cuento la verdad”, cerró al rubia.

graciela alfano

La respuesta de Susana Giménez

La respuesta de Susana Giménez no tardó en llegar. Inesperadamente, la diva de la televisión se comunicó con el programa de Angel de Brito y a través de una llamada telefónica destrozó a Graciella Alfano. No solo desmintió de su versión de la historia del tapado, sino que también respondió a su acusación sobre el restaurant de Miami, y la acusó de haberle hecho brujería.

“Acabo de ver que dijo que yo la había llamado para pedirle disculpas. ¡Pero está loca esta mina! ¡Mirá si te voy a pedir disculpas! Yo lo que te digo que pasó es que ella dijo en televisión que yo había entrado a un restaurant en Miami y que la había echado”, comenzó la rubia.

Y continuó: “A esta mujer yo le dije, ‘¿vos estás loca, yo te voy a hacer echar un restaurante cuando viniste durante 35 años seguidos a mi programa?’. No es mi estilo meterme con nadie ni ser mala. ¿Para qué? ¿Por qué no te voy a saludar? ¿Por qué te voy a hacer echar? Nosotros teníamos un pedido. Una mesa enorme por el cumpleaños de Federico Hoffman, el productor de Marley". En ese momento la diva aclaró que no la saludo en aquel restaurante pero que tampoco la echó. “Por supuesto que no la saludé porque no la vi. ¿Quién es para que la salude? ¿La Presidente? ¿Qué mierda es?“, dijo enfurecida.

Contundente agregó: ”Ya me cansé de esta mina porque ya me hizo tantas cosas. Tantas”. Y lanzó: “Inclusive, brujerías. Inmundicias, como las que hace siempre”.

En ese momento, le pidió a la ex vedette que no vuelva a mencionarla: “No hables más de mí, te lo pido por favor. No somos amigas. Nunca fuimos amigas. Siempre me envidias. Siempre me envidió”

Fue así como volvió a hacer referencia a la magia negra y a la brujería: “Me trató de matar, de hacer brujerías. No lo logró ni lo va a lograr porque no tiene talento. No llegó porque no tiene talento. Habla de una carrera de 40 años ¿Qué carrera? ¿Qué carrera? Bueno, nada más. Yo me calenté... porque nunca lo hago".

Finalmente, la diva de la tevé volvió aclarar la historia del famoso tapado de piel. Remató diciendo que tenía 28 tapados de piel y que no iba a usar “el único tapado que Alfano guardaba en el frigorífico”.

“Esta mina me hartó. Son 40 años que estoy harta. Tengo los huevos llenos de Graciela Alfano que no existe ni va a existir en la vida. Nada. Está divina de cuerpo, de arriba. Va todos los días al coso... No sé de qué vivirá, pero bueno. Tuvo un marido rico y por ahí le pasa algo... No sé, porque laburar no labura", finalizó indignada.

La respuesta de Graciela Alfano

En un escándalo que está lejos de apaciguarse, Graciela Alfano respondió a las fuertes acusaciones de Susana Giménez. Invitada en el programa Infama (América TV), llegó con un tapado de piel y comenzó: “Estoy pensando en hacerle un juicio”.

“A estas personas hay que ponerles un límite. Esto es un acto de violencia”, agregó.

“Nadie la mencionó y de la nada, agarró un micrófono y me insultó en una nota. Le estaban preguntando por Pergolini, por Rial, y ella ya se estaba yendo. Pegó la vuelta, tomó el micrófono y le agarró algo, endemoniada contra mí”, dijo la ex vedette.

Acerca del mito de las brujerías y los rumores que la vinculan a Alfano con la magia negra, la ex vedette respondió: “Es bullying, esto es acoso sobre una persona. Ya estoy hasta de decir esto te estigmatizan con una cosa así, como comprabas que no es así".

“Estigmatizar a una persona con brujerias es la peor bajeza”, agregó. Y luego recordó la frase que le dijo un cura exorcista: “Quien habla de brujería, es porque la practica”.

