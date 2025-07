¿Qué pasa con el feriado de agosto? ¿Hay fin de semana largo?

El calendario nacional determina para agosto un descanso pero no será igual para todos. Los detalles, en esta nota

Terminaron las vacaciones de invierno y se reanudan muchas actividades que se tomaron un receso de dos semanas, en particular todo lo vinculado al área educativa. En este marco, una de las preguntas más comunes gira en torno al próximo descanso. Así, ya pensando en el mes que viene, las personas se preguntan cuándo será el próximo feriado y si este traerá algún fin de semana largo.

Afortunadamente, se puede decir que en agosto habrá un período de tres días consecutivos de descanso aunque no responde estrictamente a la categoría de “feriado" en tanto no será de la misma forma para todos. Se trata de un puente con fines turísticos gracias a una jornada no laborable.