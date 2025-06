Quién es Antonella Menem, la heredera "ignorada" que está en guerra con Zulema Yoma y Zulemita

>> Leer más: Video: revelan el tráiler de la serie "Menem" y finalmente se confirmó su fecha de estreno

En medio de un conflicto judicial por la serie “Menem”, salen a la luz los reclamos de Antonella por el reconocimiento familiar y por la herencia de su abuelo, fallecido en febrero del 2021.

Quién es Antonella Menem

Nacida en 1988, Antonella Carla Menem Pinetta es hija de Carlos Menem Junior y de Amalia Pinetta, quien mantuvo una breve relación con el primer hijo del expresidente. La filiación con Menem se comprobó en 1995, con un test realizado antes de la muerte de “Carlitos”.

No obstante, años después se volvió a realizar una prueba de ADN a pedido de la familia paterna. Finalmente, en 2003 la Justicia la reconoció como hija de Carlos Menem Jr. La resolución filiatoria fue emitida en noviembre de aese uel año, cuando Antonella tenía 15 años. Desde ese momento, la joven lleva el apellido de su padre.

Antonella ha hablado en distintas oportunidades con los medios y en cada una de ellas reconoció no tener vínculo con su familia paterna. Admitió sentirse “rechazada” por su abuela y su tía, al no ser reconocida como hija de Carlitos Menem.

antonella menem 1.webp

La mujer de 36 años señaló en diferentes momentos que con el único con el que pudo construir una relación fue con su abuelo, Carlos Saúl Menem: “El resto de la familia siempre me hizo sentir culpable simplemente por haber nacido”, expresó Antonella en conversación con Ciudad Magazine, en referencia a sus conflictos con Zulema y Zulemita. y agregó: "El primero que se presentó en la sucesión y dijo: 'Ella es mi nieta' fue mi abuelo (Carlos Menem) y confirmó que él lo aprobaba".

A sus 36 años, Antonella Menem vive en el barrio porteño de Caballito junto a sus tres hijos, Dylan, Nahiara y Suyai, y trabaja en una fábrica de muebles.

La pelea con Zulema y Zulemita

La relación de Antonella Menem con su familia paterna siempre fue tensa y muy mediática. En ese sentido, en conversación con distintos medios de comunicación, tanto Zulema Yoma como Zulemita Menem se encargaron de aclarar que no tienen relación con la hija de Carlitos y que tampoco la reconocen como parte del clan Menem.

"A Antonella la desconozco totalmente, nunca sentí nada por ella. Nunca sentí que fuera mi nieta, el ADN que se hizo no lo hicimos nosotros”, reveló Zulema Yoma, exprimera Dama en una entrevista en LAM.

Por su parte, Zulemita Menem se distanció tanto de Antonella como de su hermano Carlos Nair. Sobre ellos afirmó: “Hay familias donde padres e hijos no se hablan y otras donde los hermanos están distanciados. Nadie tiene por qué cuestionarme si los quiero o no. La verdad es simple: no los quiero. No siento ningún tipo de afecto, y quiero que eso quede claro. No es que pienso: 'Ay, pobrecita Antonella '”.

Frente a esto, Antonella respondió: “Esto es algo que dijo desde que yo tengo siete años. Tanto hablar mal de mi madre como hablar mal de mí, el decir que yo no soy hija de Carlitos, que puedo ser hija de cualquiera”. La chica afirmó que este conflicto familiar le trajo "problemas psicológicos" a lo largo de su infancia y juventud.

Además, la hija de Carlitos Menem Jr afirmó: "No me interesa tener un vínculo con esa mujer (Zulemita)", y agregó, sobre la disputa por la herencia, y el conflicto que fue judicializado: "Yo soy la que más quiere terminar esta guerra. Se lo supliqué cuando tuvimos el juicio que me hizo a mi por calumnias".