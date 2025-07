Pumas acelera por el pase de Keylor Navas tras las groseras fallas de su arquero

Pumas de México, el equipo que pretende a Keylor Navas que no atajó este domingo para Newell's ante Banfield, cayó por 3 a 2 ante Pachuca por la segunda fecha del Apertura 2025 de la Liga MX, choque que se jugó en el Estadio Olímpico Universitario.

Al final perdió Pumas

Y el 3 a 2 para Pachuca fue por una genialidad del argentino Gastón Togni, que había entrado hace apenas unos minutos al terreno de juego y terminó superando a Parra, que esta vez nada pudo hacer para evitar el tercer tanto de los Tuzos.

Parra ya había tenido una floja actuación en la primera fecha del torneo y por ello Pumas vuelve a la carga por el arquero de Newell's Keylor Navas.

La última oferta realizada por Pumas se elevó a 2,3 millones de dólares, lo que no se conoce es si esa cifra es limpia para el rojinegro o incluye los impuestos. Con esta perspectiva de impuestos, el dinero que deberían depositar los mexicanos debiera rondar los 4 millones de dólares.

Siguen las negociaciones. Por lo pronto Navas no atajó ni fue al banco ante Banfield. El arquero prefirió no ser titular este domingo y Fabbiani lo marginó. En una desprolijidad total que no le sirvió a nadie, ni al club ni al arquero. Y Newell's cayó 2 a 1 ante el Taladro.