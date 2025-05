"El Eternauta": distopía cercana, lo ominoso y la angustia contemporánea

La reciente adaptación televisiva de " El Eternauta " , icónica obra argentina creada por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, no solo actualiza un clásico de la ciencia ficción latinoamericana, sino que también despliega una narrativa que dialoga intensamente con el presente cultural y social argentino. Esta serie logra construir su mundo narrativo con una estructura onírica que recuerda a las propuestas estéticas de David Lynch , donde los límites entre la realidad y el sueño, entre lo consciente y lo inconsciente, se desdibujan de forma perturbadora.

En la serie, la atmósfera se impregna de lo que Freud denominó Das Unheimliche, lo ominoso: aquello que es familiar y, a la vez, extrañamente inquietante . El hogar ya no es un refugio seguro, sino el escenario de lo siniestro . La nieve mortal que cae del cielo sobre Buenos Aires, un elemento en apariencia natural y hasta bello, se convierte en símbolo de la amenaza latente y desconocida. La narración juega constantemente con esta lógica de lo ominoso, mostrando cómo lo cotidiano —el mate compartido, las calles del barrio, el club de amigos— se transforma en portador de muerte y desolación . Es en esta lógica donde se inscribe la dimensión angustiante que atraviesa toda la serie.

La angustia, en términos lacanianos, no es sin objeto; aparece cuando el sujeto se enfrenta a la pérdida del soporte simbólico que estructura su realidad. En "El Eternauta", la caída de la nieve tóxica y la consecuente descomposición del tejido social representan precisamente esta disolución del orden simbólico. La serie no permite al espectador refugiarse en la distancia tranquilizadora de la ficción científica: la distopía que propone no parece tan lejana, sobre todo cuando se la observa a la luz de las crisis contemporáneas.