Estuvo preso 38 años y ahora descubrieron que es inocente: "No estoy amargado"

Sullivan, que vio la audiencia en video desde la prisión de Wakefield, en el norte de Inglaterra, dijo en una declaración que no se sentía resentido y que estaba ansioso por ver a sus seres queridos. “Pongo a Dios por testigo, se dice que la verdad te hará libre. Desafortunadamente, no se nos dio un plazo conforme avanzamos para resolver el mal que se me hizo", indicó en un comunicado, que concluyó: "No estoy furioso, no estoy amargado”.