Sebastián Marroquín, hijo del capo narco colombiano Pablo Escobar, dijo en A24 con Luis Novaresio que el proceso en su contra por presunto lavado de dinero está "basado en el parentesco" con su padre.

"Se dice que por ser 'La viuda y el hijo de' tendríamos que haber sabido el pasado criminal" de José Bayron Piedrahita Ceballos, detenido en Colombia por narcotráfico y acusado de tener vínculos con la familia Escobar, algo que, afirmó Marroquín, "no la sabía ni la DEA, ni la CIA ni el FBI, ni los organismos de control del Estado argentino ni de Colombia".

El caso. Marroquín está procesado junto a su madre, María Isabel Santos Caballero, y el ex jugador de Boca Mauricio "Chicho" Serna por supuesto lavado de dinero del narcotráfico a través de emprendimientos inmobiliarios en Pilar, entre otras actividades comerciales.

Algunas de las frases de Marroquín en el diálogo con Novaresio:

>>> "No estoy orgulloso de ser el hijo del criminal, sino el hijo de ese papá que me crió con amor. Nunca he negado el legado terrorista de mi padre".