Andrés Calamaro minimizó en redes sociales la marcha universitaria: "Basta de demagogia"

Almeida fue la primera en tomar la palabra al comienzo del acto central en defensa de la educación pública y, en el fragmento citado por la vicepresidenta, expresó que la protesta de este martes fue "política, pero no partidista”. Y exclamó: “Queridos compañeros, la lucha no termina hoy, no. Hay que continuar la lucha porque si bien perdimos una elección, no nos han vencido”. Fue uno de los momentos más observados desde el oficialismo a la movilización.

Embed Hebe lo que te perdiste… https://t.co/tpjCIBmrG5 — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) April 23, 2024

>> Leer más: Fuertes críticas al relato de Milei sobre los "logros" de su gestión económica

Andrés Calamaro también alzó su voz en contra de la marcha. Lo hizo con una serie de posteos en X, la red social antes conocida como Twitter, donde tiene una cuenta identificada con el nombre de Erza Pound, poeta, ensayista, músico y crítico estadounidense, un Fue un ideólogo fascista1 ferviente seguidor de Benito Mussolini y un furibundo antisemita, autor, entre otros, del extenso poeta "The Cantos".

"Ok ... En el confinamiento las universidades seguían abiertas como las escuelas y los comercios. Los aeropuertos siguieron con sus actividades normales y no nos vacunaron", escribió Calamaro en la red social de Elon Musk, y fie a su estilo polémico aclaró: "Es un sacrcasmo". Su posteo recibió apologías y rechazos. No es la primera vez que Calamaro se expresa a favor del gobierno y queda en el centro de la polémica por sus opiniones.

"No me agrada que me falten el respeto con groserías y mentiras porque soy un transeúnte que camina por la calle y los ciudadanos me tratan genial … Me saludan, me abrazan, me gritan cosas lindas y nos sacamos fotos", se explicó el Salmón -apodo que adoptó Calamaro orgulloso de nadar contra la corriente- en un posteo posterior. El intercambio de mensajes fue seguido por propios y extraños que manifestaros apoyos y críticas a uno y a la otra.

La actriz Malena Pichot, identificada con el kirchnerismo y ferviente defensora de la educación pública y la universidad, no tardó en responderle en duros términos al cantante y autor de, entre otros clásicos del rock nacional, "Sin gamulán", "Flaca" y "Me arde". "Cerrá el orto Andrés", fue su breve y contundente mensaje, que fue Calamaro no dejó pasar: "Malena ... Haces quedar a la demagogia como una de las bellas artes", le replicó.

Embed Malena ... Haces quedar a la demagogia como una de las bellas artes. https://t.co/ACJiRIMIW2 — Ezra Pound (@Galimbe64457296) April 24, 2024

Embed No me agrada que me falten el respeto con groserías y mentiras porque soy un transeúnte que camina por la calle y los ciudadanos me tratan genial … Me saludan, me abrazan, me gritan cosas lindas y nos sacamos fotos. — Ezra Pound (@Galimbe64457296) April 24, 2024

"Soy un muchacho que puede sentarse a conversar con cualquiera más allá de filtros ideológicos o morales. Además tengo el privilegio se sentarme en mesas chicas (tertulias) de difícil acceso, donde escucho y aprendo … y me pronuncio como escéptico optimista", señaló Calamaro, y añadió: "La principal cualidad de una persona decente e íntegra es ser amable con todo el mundo, respetar a los adversarios, tolerar a los que piensan distinto (mucho mejor si piensan realmente), blindar el buen humor y fustigar el oportunismo".

Además, publicó en X: "Los músicos nos tratamos siempre con amistad y respeto, camaradería y confianza. Somos un gremio puro en ese sentido. Prima la tolerancia y la principal razón para ponernos de acuerdo es enfrentar al autoritarismo, evocando quizás a la represión policial de “nuestra época”" .