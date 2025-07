Rugby: sin jugar, Jockey Club Rosario terminó la primera ronda del Regional en lo más alto

Jockey Club En la 9ª fecha de la Copa Banco Macro GER le ganó a Old Resian y Duendes a Estudiantes. También se impusieron Santa Fe Rugby y Crai. Jockey tuvo fecha libre

Tras dos derrotas, GER necesitaba cambiar la imagen y lo hizo a fuerza de tries. En la Bombonera le ganó a Old Resian.

El verdiblanco, que tuvo fecha libre, finalizó en el primer lugar. Y si bien falta mucho por jugar, de continuar esa tendencia, restarían saber cuáles serán los otros dos equipos que acompañarán a estos en la definición en la búsqueda de la Copa Banco Macro en juego y en ese lote hay cuatro equipos con chances de los cuales dos se enfrentaron este sábado entre sí, GER y Old Resian (los otros dos son Duendes y Santa Fe Rugby).

En ese contexto, en la Bombonera del parque Independencia, GER sacó a relucir su fama de equipo peligroso y se impuso a Old Resian por un categórico 42-22 , cosechando de yapa un valiosísimo punto bonus. Pegó primero, al punto que antes del cuarto de hora ya se imponía 21-0. Luego se dedicó a manejar los hilos del encuentro y anotar cuando tuvo sus chances.

Lo mejor de Old Resian se vio en el complemento, pero fue tanta la diferencia que le había sacado el dueño de casa en el primer parcial que le fue imposible revertir el resultado. Como consuelo le quedó el punto bonus ofensivo conseguido.

Gimnasia venía de dos derrotas consecutivas y necesitaba cambiar esa imagen, cosa que hizo a fuerza de tries. En total fueron seis, las conquistas que apoyó el equipo de Hernán Dinucci para redondear una victoria convincente. Teo Castiglioni, Ignacio Villegas, Joaquín Fontanarrosa, Joaquín Ferreyra anotaron un try cada uno, mientras que Ramiro Picotto aportó con el pie cinco conversiones. Además el árbitro entrerriano Juan Moyano sancionó un try penal a favor del dueño de casa.

Leer más: Los Pumas cayeron sin atenuantes ante Inglaterra en La Plata

Duendes se reencontró con su rugby

En el barrio Las Delicias, en tanto, Duendes le ganó a Estudiantes 33-24, dejando en claro que está dispuesto a dar pelea. Con la vuelta de varios jugadores que durante la primera parte del año jugaron para distintas franquicias, el verdinegro mejoró en su juego y empieza a recortar la ventaja que les llevan los líderes.

En la capital provincial, en tanto, Santa Fe Rugby no tuvo problemas para superar a Rowing por 36-26, como tampoco los tuvo Crai, que venció a Jockey Club Venado Tuerto por 39-26. Jockey Club Rosario tuvo fecha libre.

Posiciones: Jockey Club Rosario, 34 puntos; Estudiantes, 30; Santa Fe Rugby, 27; Duendes y Old Resian, 23; GER, 22; Crai, 18; Rowing, 14 y Jockey Cub Venado Tuerto, 2.

Próxima fecha (12/7). GER v. Estudiantes; Santa Fe Rugby v. Old Resian; Crai v. Rowing; Jockey Club Rosario v. Jockey Club Venado Tuerto. Libre: Duendes.

Leer más: Histórico: Los Pumas vencieron a los British & Irish Lions y silenciaron al Aviva de Dublín

Segunda división del Regional

Por el torneo de Segunda División, y también en el marco de la 9ª fecha, Provincial venció a Los Caranchos 36-34, mientras que Logaritmo hizo lo propio con Alma Juniors por 26-19. Círculo Rafaelino le ganó a Universitario de Santa Fe 35-29 y Tilcara a Gimnasia de Pergamino 50-22. Universitario de Rosario tuvo fecha libre.

Posiciones: Universitario de Rosario, 40 puntos; Tilcara, 30; Los Caranchos, 28; Alma Juniors, 22; Provincial y Logaritmo, 19; Círculo Rafaelino, 18, Universitario de Santa Fe, 10 y Gimnasia de Pergamino, 6.

Próxima fecha (12/7). Provincial v. Alma Juniors; Círculo Rafaelino v. Los Caranchos; Tilcara v. Universitario de Santa Fe y Universitario de Rosario v. Gimnasia de Pergamino. Libre: Logaritmo.